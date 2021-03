NGÔI NHÀ AN TOÀN CHO TRẺ: Tránh tai nạn thương tích tại nhà

Ngôi nhà an toàn bảo đảm các tiêu chí sau: bảo đảm an toàn xung quanh ngôi nhà với cửa, cổng, hàng rào chắc chắn, độ cao phù hợp với lứa tuổi trẻ em; bảo đảm an toàn các phòng trong ngôi nhà với cửa sổ có chấn song, thanh dọc chắc chắn và khoảng cách bảo đảm trẻ không chui qua được; cửa sổ, cửa đi phải có móc áp sát vào tường để trẻ khi chạy nhảy không va quệt; cánh cửa phòng phải có dụng cụ chặn khe cửa để trẻ không bị kẹt tay khi đóng, mở cửa; khu bếp phải riêng biệt, có cửa ngăn và có khóa để trẻ dưới 6 tuổi không tiếp xúc được với bếp lửa, bình ga; bảo đảm an toàn về điện; cầu thang phải có lan can, tay vịn chắc chắn; bậc cầu thang có chiều cao, bề mặt rộng phù hợp, đảm bảo an toàn cho trẻ; bảo đảm an toàn đồ dùng gia đình: phích nước phải có hộp đựng hoặc dây đai giữ và để ở vị trí an toàn ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi; đèn và hộp quẹt để ở ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi… Ngôi nhà an toàn phải bảo đảm trong năm không có trẻ em bị tai nạn thương tích tại nhà và phải đạt 23/33 tiêu chí, trong đó có 15 tiêu chí bắt buộc.