- Mạng xã hội đang lan truyền clip một người đàn ông đi chiếc xe máy cũ nát thấy tiền rớt giữa đường nên lấn sang làn dành cho xe ô tô rồi dừng đột ngột để nhặt…

- Rồi thì chiếc Mercedes từ phía sau trờ tới, cú va chạm đã khiến người đi xe máy té ngã, may mà không việc gì. Điều bất ngờ là chủ chiếc ô tô xịn không bắt đền mà còn tặng xe mới cho người đi xe máy với lý do không muốn anh sử dụng xe cũ nát, mất an toàn khi tham gia giao thông… Chuyện xảy ra ở TP. Hồ Chí Minh.

- Té ra ông cũng biết chuyện này?!

- Biết chứ. Cư dân mạng đã nhấn hàng triệu “like” cho câu chuyện kết thúc có hậu này.

- Đúng là một kết thúc đẹp. Không hề có cãi vã, xô xát hoặc lu loa ăn vạ, bắt đền… Khác hẳn với nhiều vụ va chạm giao thông khác. Thay vì giải quyết bằng lời, hai bên đã dùng nắm đấm, gạch đá, tuýp sắt để “nói chuyện” với nhau. Cuối cùng là đưa nhau vào 2 nơi không ai mong muốn: đồn công an và bệnh viện.

- Cũng do cái tôi quá lớn, giận quá mất khôn, xem thường luật pháp.

- Ông nói nghe y như các chuyên gia.

- Thì mấy ổng nói chứ ai, tui chỉ dẫn lại thôi.

- Mấy ổng còn nói gì nữa?

- Mấy ổng khuyên mỗi chúng ta khi tham gia giao thông cần đặt sự nhường nhịn lên trên.

- Phải rồi. Một sự nhịn chín sự lành mà. Nếu như ai cũng kiểm soát được cảm xúc và hành vi, có “một cái đầu lạnh” khi ra đường các vụ va chạm sẽ kết thúc có hậu như câu chuyện ở trên.

