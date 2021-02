Tròn trách nhiệm trên cả hai vai

Vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, là trách nhiệm mà đội ngũ y bác sĩ ngành y tế tỉnh thời gian qua đã làm tròn. Nhân dịp Kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955–27/2/2021), phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế về những vấn đề liên quan.

* Phóng viên: Bác sĩ nhìn nhận như thế nào về những đóng góp của các “chiến sĩ áo trắng” trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19?

- Bác sĩ Phạm Minh An: Hiện nay, đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Toàn ngành y tế cùng lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng, các ngành liên quan cùng cả hệ thống chính trị đang dồn toàn tâm, toàn lực để ngăn chặn, phòng chống. Riêng nhân viên của ngành y tế thời gian qua, đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ ở tuyến đầu. Trong đại dịch, nhiều người đang ngày đêm lặng lẽ thực hiện nhiệm bảo vệ sức khỏe và bình an của nhân dân. Những đêm thức trắng tại các điểm truy vết dịch, ân cần chăm sóc khi có bệnh nhân … là những hình ảnh đẹp đẽ của đội ngũ y bác sĩ, được nhân dân trân quý.

* Trong bối cảnh dồn lực cho công tác phòng, chống dịch, ngành y tế đang gặp những áp lực gì, thưa bác sĩ?

- Trong giai đoạn hiện nay, ngành y tế phải thực hiện song hành 2 nhiệm vụ: phòng, chống dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe người dân. Công việc nhiều gấp đôi, gấp ba, vô cùng vất vả, áp lực. Điều đáng mừng là dù chịu sức ép nặng nề nhưng đội ngũ nhân viên y tế nhìn chung vẫn giữ được đạo đức nghề nghiệp, làm hài lòng nhân dân và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình quản lý tại các bệnh viện.

* Xin bác sĩ cho biết, ngành y tế tỉnh đang có những giải pháp gì để giúp đội ngũ y bác sĩ vượt qua giai đoạn khó khăn này?

- Trong khó khăn, điều đầu tiên chúng tôi chú trọng là khơi dậy lòng yêu nghề, thương yêu người bệnh của đội ngũ nhân viên y tế. Phải có lòng yêu ngành, yêu nghề, có đạo đức, sự yêu thương thì mới đủ dũng khí để vượt qua khó khăn. Thứ hai, chúng tôi luôn cố gắng đủ nhân lực trong mọi thời điểm. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ thông qua các hình thức đào tạo phù hợp. Ngành cũng tập trung xây dựng chính sách khuyến khích, thu hút nhân lực chất lượng cao, có nhiều hơn những chính sách chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên cả về tinh thần lẫn vật chất; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên những tấm gương tận tụy phục vụ người bệnh.

Về những công việc cụ thể, chúng tôi đang tiến hành tốt việc phân tuyến điều trị để giảm tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh; tập trung phát triển kỹ thuật mới và hiện đại ở các cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới.

* Được biết, hiện nay toàn ngành y tế của tỉnh có 3.706 công chức, viên chức và người lao động. Đội ngũ này cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ cho người dân hay chưa?

- Đội ngũ về cơ bản là đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, điều đáng lo hiện nay là xu hướng nguồn nhân lực y tế dịch chuyển từ công lập sang tư nhân, đối tượng chủ yếu là bác sỹ. Đương nhiên, đội ngũ bác sỹ, dù hoạt động ở bệnh viện công hay tư nhân cũng đều giữ vai trò như nhau về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, điều này phần nào đó gây khó khăn cho ngành. Cụ thể là tuyến y tế cơ sở thường xảy ra tình trạng thiếu bác sỹ. Việc giữ chân nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ chuyên môn cao ở lại địa phương trở nên khó khăn hơn.

* Vâng, chúng ta vẫn thường gọi đó là hiện tượng “chảy máu chất xám”. Liệu ngành đã có giải pháp ứng phó như thế nào?

- Ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo nhân lực; thu hút bác sỹ về tỉnh làm việc; phối hợp các trường đào tạo nhân lực cho ngành y tế tỉnh. Đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xây dựng Nghị quyết về thu hút và phát triển nguồn nhân lực ngành y tế trong thời gian tới. Cùng với đó, ngành tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự; đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp, chức danh lãnh đạo, quản lý; đào tạo bác sĩ theo địa chỉ của tỉnh. Song song đó, ngành tiếp tục duy trì Đề án thu hút nguồn nhân lực cho ngành để thu hút các bác sĩ có tay nghề chuyên môn giỏi về làm việc tại các cơ sở y tế của tỉnh.

* Xin cảm ơn bác sĩ!

HỒNG PHƯƠNG (Thực hiện)