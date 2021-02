Thăm, tặng quà DN, người lao động và các hoàn cảnh khó khăn

Ngày 2/2, nhâp dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đoàn do ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà các DN có nhiều đóng góp đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, gồm: Công ty TNHH MTV Lan Anh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh BR-VT; Công ty OSC Việt Nam; Công ty CP Him Lam; Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam; Công ty CP Cấp nước BR-VT; Công ty CP Phát triển Nhà BR-VT; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh.

Ông chí Lê Ngọc Linh (phải), Bí thư Huyện ủy Long Điền thăm, chúc Tết Công ty xây dựng Chiến Thắng.

Tại mỗi điểm đến, ông Nguyễn Kế Toại tìm hiểu tình hình hoạt động của các DN trong năm 2020, chia sẻ những khó khăn với các DN do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, đồng thời cảm ơn những nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội của các công ty, đơn vị này thông qua Quỹ “An sinh xã hội”, Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn quỹ khác của tỉnh.

Ông Nguyễn Kế Toại cũng khẳng định, những nguồn lực được UBMTTQ các cấp huy động từ các DN, đơn vị, cá nhân... đều được sử dụng đúng mục đích, như: Xây, sửa chữa nhà đại đoàn kết, làm các trụ nước uống trường học, chăm lo hỗ trợ người nghèo trong tỉnh, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ủng hộ các địa phương bị thiên tai. Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cũng gửi lời chúc Tết tới toàn bộ CBCNV của DN, chúc đơn vị một năm mới làm ăn phát đạt và vận động các DN tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng hành với địa phương làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội.

• LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTBXH, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thành lập đoàn đến thăm, chúc Tết các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tặng quà, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã đến thăm, chúc tết 7 DN gồm: Công ty TNHH May Phương Nam Vina, Công ty TNHH May Hy Vọng, Công ty CP Cao su Thống Nhất (TP.Bà Rịa); Công ty CP Dịch vụ và đầu tư phát triển đô thị huyện Long Điền (huyện Long Điền); Công ty TNHH Cao Phát, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phúc Vinh, Công ty TNHH Quản lý tài sản B&H (huyện Châu Đức). Tại mỗi nơi đến thăm, Đoàn đã nghe đại diện DN chia sẻ về tình hình kinh doanh, sản xuất; công tác chăm lo cho NLĐ. Đồng thời, Đoàn cũng đã động viên các chủ DN trả lương, thưởng, cũng như duy trì các hoạt động chăm lo cho NLĐ, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán 2021. Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng 105 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các DN.

Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh đã thành lập các đoàn đến thăm 20 DN và tặng 300 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho NLĐ khó khăn tại các DN.

Bà Nguyễn Nam Phương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lan Anh và ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ trao 5 triệu đồng quà tết cho ông Nguyễn Văn Dương (tổ 6, thôn Phước Hải, xã Tân Hải) bị suy thận mãn tính.

• Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 2/2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam huyện Long Điền đã thăm, tặng quà và chúc tết 20 DN tiêu biểu trên địa bàn huyện.

• Sáng 2/2, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TX.Phú Mỹ đã tổ chức 10 đoàn đi thăm và tặng quà cho 147 bệnh nhân hiểm nghèo trên địa bàn. Tổng trị giá quà tặng là 735 triệu đồng tiền mặt (mỗi phần 5 triệu đồng). Toàn bộ kinh phí tặng quà do TX.Phú Mỹ vận động 10 DN đóng góp.

• Sáng 2/2, tại Trung tâm văn hóa Bàu Thành và Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Phước Hưng, Đoàn thiện nguyện do ông Nguyễn Trọng Minh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức trao 200 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của 4 địa phương trên địa bàn huyện Long Điền gồm: xã Tam Phước, xã Phước Hưng, thị trấn Long Hải và thị trấn Long Điền. Tổng kinh phí tặng quà là 80 triệu đồng, do các thành viên Đoàn thiện nguyện đóng góp và vận động các mạnh thường quân ủng hộ.

• Ngày 2/2, Hội Nạn nhân chất độc Da cam Dioxin TP. Bà Rịa tổ chức trao 110 phần quà Tết cho các hội viên. Tổng kinh phí 44 triệu đồng, được Thành hội vận động từ các Công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng trên địa bàn ủng hộ.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Đoàn từ thiện Chùa Tây Phương Núi Dinh (TX. Phú Mỹ) trao quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại huyện Châu Đức. 200 suất quà đã được trao cho các hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật tại xã Bàu Chinh (huyện Châu Đức). Mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm và 100 ngàn đồng tiền mặt do Đoàn từ thiện Chùa Tây Phương tài trợ.

• Từ ngày 21/1 đến 2/2, Phòng CSGT (PC08)-Công an tỉnh đã thăm hỏi và tặng gần 190 phần quà trị giá 130 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TX.Phú Mỹ, TP.Bà Rịa và huyện Đất Đỏ; 3 phần quà (mỗi phần trị giá 2 triệu đồng) cho câu lạc bộ SOS của Bà Rịa, Phú Mỹ và Vũng Tàu. Ngoài ra, PC08 tặng 1 phần quà trị giá 10 triệu đồng cho gia đình Liệt sĩ Chu Quang Sáng (Phòng PC08) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cán bộ Phòng PC08 Công an tỉnh giúp người dân đưa quà về nhà.

• Ngày 2/2, tại UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức, Hội LHPN huyện đã trao tặng 200 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng gồm: bánh, kẹo, dầu ăn, đường, bột ngọt và 200 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà là 100 triệu đồng, do Hội LHPN huyện vận động Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ khí hàng hải-PTSC và Công an tỉnh ủng hộ.

• Tin từ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) cho biết: Vào cuối tuần qua, CBCNV đơn vị tổ chức tự gói và nấu 1.000 chiếc bánh chưng tặng cho những mảnh đời khó khăn, kém may mắn, những người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (Bình Dương), Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp - Minh Đức, Hớn Quản (Bình Phước) và những thương binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (BR-VT). Dịp này, Đoàn Thanh niên PVFCCo đã trao tặng cho bà con 200 phần bánh mứt để đón Tết.

Đại diện PVFCCo thăm hỏi và tặng bánh chưng cho những thương binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất.

• Trong hai ngày 2 và 3/2, UBMTTQ và Phòng LĐTBXH huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại-Dịch vụ Minh Tuấn tổ chức trao 1.300 phần quà Tết (mỗi phần quà 500.000 đồng tiền mặt) cho hộ nghèo, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Tổng trị giá của đợt tặng quà là 650 triệu đồng, do Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại-Dịch vụ Minh Tuấn tài trợ.

• Chiều 2/2, Công ty Điện lực BR-VT đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương, Xuân Tân Sửu 2021” tại phường 4, TP. Vũng Tàu.

Tại chương trình, công ty đã tặng 30 suất quà, mỗi suất gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt cho các hộ nghèo trên địa bàn phường. Tổng kinh phí 45 triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi của công ty. Những phần quà đã kịp thời hỗ trợ, động viên các hộ nghèo, giúp họ đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui vẻ, ấm áp.

•Ngày 2/2, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ (BIDV Phú Mỹ) đã trao 160 phần quà Tết, tổng giá trị 80 triệu đồng cho 160 hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 8 địa bàn xã, phường thuộc TX. Phú Mỹ.

Trước đó, tháng 12/2020, BIDV Phú Mỹ cũng đã trao nhà Đại đoàn kết cho anh Nguyễn Viết Hóa (tổ 20, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, TX Phú Mỹ) và chị Hồ Thị Hoàng Yến (ấp Cầu Mới, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ).

Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xây nhà Đại đoàn kết là một trong nhiều hoạt động an sinh xã hội mà BIDV Phú Mỹ đã thực hiện trong năm 2020. Cũng trong tháng 12, BIDV Phú Mỹ đã đóng góp 40 triệu đồng vào Quỹ An sinh xã hội tỉnh để tài trợ các hoạt động giáo dục của địa phương.

NHÓM PV THỜI SỰ