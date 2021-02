Một ngày ở chốt kiểm dịch

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19, Tổ liên ngành gồm: Phòng cảnh sát giao thông (PC08)-Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở GT-VT đã lập 3 chốt kiểm tra y tế người trên các phương tiện vào tỉnh. Các chốt được đặt tại Quốc lộ 51 (TX.Phú Mỹ), Quốc lộ 56 (huyện Châu Đức) và Quốc lộ 55 (huyện Xuyên Mộc) để đo thân nhiệt và khai báo y tế người ngồi trên phương tiện.

Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện đo thân, khai báo y tế đối với người trên xe.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày mùng 2 Tết, trên Quốc lộ 51 khách du lịch từ các địa phương bắt đầu đổ về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu rất đông với hàng trăm xe nối đuôi nhau không dứt. Tuy nhiên, phần lớn là ô tô cá nhân còn các phương tiện vận tải công cộng rất ít. Anh Phạm Minh Quân, tài xế xe Toàn Thắng cho biết: “Tôi lái xe 16 chỗ, nhưng trên xe chỉ có 4 khách. Do tình hình dịch bệnh, nên không dám đón khách đầy ghế mà mỗi người phải ngồi cách nhau 1 ghế. Tài xế phải luôn đeo khẩu trang và nhắc hành khách lên xe đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn”.

Các phương tiện khi được dừng kiểm tra tất cả mọi người đều rất hợp tác trong việc khai báo y tế. Ông Phan Đăng Sơn, du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh cho biết: “Khai báo y tế, đo thân nhiệt là trách nhiệm của mỗi công dân. Tôi thấy cảm thấy an tâm khi xuống du lịch tại BR-VT”.

Từ 7 giờ sáng đến hơn 14 giờ ngày Mùng 2 Tết, khoảng 500 lượt khách đã được kiểm tra thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm tra y tế trên Quốc lộ 51. Theo chị Nguyễn Thị Hằng Nga, Trung tâm y tế TX.Phú Mỹ, dù lượt xe nhiều, nhưng các công đoạn được thực hiện nhanh chóng, theo thứ tự, tránh tập trung đông người. “Các phương tiện từ các nơi như: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng, Đồng Tháp… đổ về tỉnh rất đông. Tuy nhiên, qua đo thân nhiệt chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào ho, sốt, hay đau họng. Dự kiến, Mùng 3 Tết, khối lượng công việc sẽ áp lực hơn do lượt xe trên Quốc lộ 51 nhiều khả năng sẽ tăng lên”.

Lực lượng y tế đo thân nhiệt, kiểm tra y tế tại chốt trên Quốc lộ 56.

Còn tại chốt Quốc lộ 56 (địa phận xã Kim Long, huyện Châu Đức giáp huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), hầu hết người dân đều tuân thủ các quy tắc đeo khẩu trang khi ra đường và đồng tình hợp tác khi có hiệu lệnh dừng xe. Chỉ một vài trường hợp người dân chủ quan, đeo khẩu trang sai cách đã được đơn vị nhắc nhở, hướng dẫn và phổ biến thêm các thông tin về tình hình dịch bệnh. Người dân đồng tình hợp tác, các bộ phận trong tổ của chốt kiểm tra liên ngành phối hợp nhịp nhàng nên không mất nhiều thời gian của người dân mà vẫn bảo đảm các thông tin khai báo y tế đầy đủ.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Thành (PC08), Tổ trưởng chốt liên ngành Quốc lộ 56 cho biết, lực lượng thường trực tại chốt gồm có 6 thành viên, trong đó có 2 CSGT, 2 cán bộ y tế và 2 thanh tra giao thông cùng phối hợp để thực hiện nhiệm vụ. Sau khi xe của người dân tấp vào lề đường theo hiệu lệnh dừng xe của CSGT, người dân giữ khoảng cách theo thứ tự tiến hành rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn và được các cán bộ y tế sử dụng thiết bị để kiểm tra thân nhiệt. Các phương tiện ra vào tỉnh đi qua chốt đều được ghi chép vào sổ thông tin người đi trên xe, biển số xe, nhiệt độ đo được. Trong ngày, kíp trực tại chốt kiểm tra liên ngành đã thực hiện hiệu lệnh dừng hơn một ngàn phương tiện qua chốt. Qua thực hiện các bước kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện sốt trên 380C.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu (67 tuổi, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) cho biết, để đón Tết trong an toàn, bảo đảm sức khỏe cho gia đình, năm nay bà đã hoãn tất cả các chuyến du lịch, ở nhà quây quần cùng con cháu và chỉ đến thăm những người thân trong tỉnh BR-VT. Bên cạnh đeo khẩu trang mỗi khi đi ra ngoài, bà mua thêm nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế để sẵn trên xe. “Không gặp nhau sum vầy dịp cuối năm hay đến từng nhà chúc Tết nhưng nhờ có facebook, zalo tôi có thể gọi video để hỏi thăm tình hình sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân. Tôi thấy, việc lập chốt kiểm tra liên ngành là việc cần thiết để kịp thời phát hiện, khoanh vùng dập dịch để bảo đảm sức khỏe cho mọi người”, bà Thu cho biết.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh thăm chúc Tết, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt trên Quốc lộ 51.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, các Tổ kiểm tra liên ngành được thành lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa và kiểm soát triệt để sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Mỗi chốt bao gồm lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông, y tế, có nhiệm vụ kiểm tra y tế đối với các phương tiện giao thông từ địa phương khác đến tỉnh BR-VT. Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông có nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, hành khách; cán bộ y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế, nếu phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 sẽ báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh để kịp thời xử lý. Song song đó, kết hợp tuyên truyền, phổ biến cho người dân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch. “Trong những ngày Tết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến chúc Tết thăm hỏi, động viên kịp thời lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt góp phần mang đến cái Tết bình yên, an toàn, hạnh phúc cho người dân”-Đái tá Bùi Văn Thảo nói.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm chúc Tết, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt trên Quốc lộ 55.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-BÍCH NGỌC