Chồng, Cha, Ông, Cụ của chúng tôi là cụ: VŨ VĂN VẬN, sinh năm 1934, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Quê quán: xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã qua đời vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 25/1/2021 (nhằm ngày 13 tháng 12 năm Canh Tý), hưởng thọ 87 tuổi.

Tang lễ đã được tổ chức tại tư gia, số 703/14 đường Cách mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa và an táng tại Nghĩa trang Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cám ơn:

Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc; Cục Kỹ thuật; Lữ đoàn 596; Đại diện Văn phòng phía Nam Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên; Trường Cao đẳng Dầu khí và các phòng, khoa; Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu, Công an TP.Bà Rịa, Công an huyện Tân Thành; Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro và các đơn vị trực thuộc; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa; Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu; Công ty CP Định vị Ngôi Sao Xanh; Đảng ủy, HĐND, UBND Xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; HĐND, UBND phường Long Toàn, Khu phố 1; Ban tang lễ; cùng các cụ, các ông, các bà, các cô, dì, chú, bác, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã tới viếng, gửi vòng hoa chia buồn, tiễn đưa Chồng, Cha, Ông, Cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt gia đình

Bà quả phụ Hoàng Thị Nhuần và các con cháu đồng cảm tạ