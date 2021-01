Nâng cao cảnh giác với tội phạm lừa đảo CNC qua ngân hàng

Ngày 22/1, Công an TP. Bà Rịa tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao (CNC) cho các lãnh đạo, nhân viên các ngân hàng (NH), chi nhánh NH trên địa bàn TP. Bà Rịa.

Trao giấy khen của UBND TP. Bà Rịa cho chị Lê Thị Lệ, nhân viên Ngân hàng Agribank tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: CÔNG HOAN

Tại Hội nghị, báo cáo viên Công an thành phố đã phổ biến những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo sử dụng CNC, tội phạm cướp, trộm cắp tài sản liên quan đến NH, đồng thời lắng nghe các ý kiến chia sẻ của đại điện các NH, qua đó tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với các hành vi phạm tội liên quan đến lĩnh vực này.

Trong thời gian qua, Công an TP. Bà Rịa đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của người dân là nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển tiền qua các tài khoản. Trong năm 2020, Công an thành phố đã tiếp nhận, giải quyết 20 đơn trình báo, tố giác, đã phong tỏa kịp thời 2 tài khoản lừa đảo, phối hợp với Công an các tỉnh Quảng Ninh, Đồng Nai điều tra, xử lý 2 vụ án, khởi tố 7 đối tượng…

Nhân dịp này, Công an TP. Bà Rịa đã trao giấy khen của UBND thành phố cho bà Lê Thị Lệ, nhân viên Ngân hàng Agribank tỉnh BR–VT vì đã có tinh thần cảnh giác, kịp thời tư vấn, giúp một khách hàng ngưng hoạt động chuyển tiền (110 triệu đồng) vào tài khoản lừa đảo.

THÀNH TRUNG