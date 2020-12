NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI SÀI GÒN-VŨNG TÀU: Phải bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền

Bộ TN-MT vừa ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn-Vũng Tàu”.

Theo đó, tuyến luồng này sẽ có 7 vị trí cạn trên luồng hàng hải Sài Gòn-Vũng Tàu thuộc địa bàn tỉnh BR-VT (đoạn vịnh Gành Rái), TP. Hồ Chí Minh và vị trí bãi chứa vật, chất nạo vét thuộc tỉnh Đồng Nai được nạo vét, duy tu.

Bộ TN-MT yêu cầu chủ đầu tư là Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam trong quá trình triển khai dự án phải tuân thủ phương án bảo đảm an toàn hàng hải được cơ quan chức năng phê duyệt; quản lý và giám sát chất lượng môi trường nước tại khu vực nạo vét và tại kênh tiếp nhận nước chảy ra từ các bãi chứa vật, chất nạo vét; chủ động phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, bảo đảm an toàn về người, phương tiện tàu thuyền trong quá trình triển khai dự án.

Chủ đầu tư có trách nhiệm niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án và có các biện pháp thông tin tới cộng đồng dân cư xung quanh về phạm vi nạo vét, các hoạt động chính của dự án, các tác động xấu đến môi trường và cộng đồng cũng như các biện pháp giảm thiểu sẽ được thực hiện.

PHƯƠNG ANH