Những phần quà ý nghĩa đến tận tay người dân vùng lũ

Từ ngày 2 đến 6/11, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh và các nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến 3 tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Quảng Bình để trao 1.050 suất quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ. Mỗi suất quà gồm: mền, nước suối, mì gói, thuốc men và một số vật dụng sinh hoạt (mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng và 500 ngàn đồng tiền mặt).

Đại diện Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh trao quà cho đồng bào Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CTV

Chi phí trao quà do Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh và các nghệ sĩ BR-VT gây quỹ từ chương trình văn nghệ “Hướng về miền Trung” được tổ chức từ ngày 17 đến 20/10 tại TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa.

Những phần quà được VUS trao đến học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn tại Trường TH Vân Quật Đông (Hương Trà, Thừa Thiên-Huế).

• Với tinh thần sẻ chia cùng đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ những ngày qua, Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) đã phát động chương trình “Góp suất ăn trưa gửi học sinh miền Trung” trong toàn hệ thống trên cả nước.

Tính đến ngày 6/11, các nhân viên và giáo viên của VUS đã đóng góp được 10.629 suất ăn trưa cùng hơn 47 triệu đồng tiền mặt (tổng giá trị hơn 387 triệu đồng) để gửi đến HS các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, trong đó, VUS Vũng Tàu đóng góp 148 suất (trị giá 40 ngàn đồng/suất). Từ nguồn đóng góp này, VUS đã tổ chức đoàn đi trao trực tiếp 600 phần quà (gồm đồ dùng học tập, sữa và nhu yếu phẩm) tại 7 điểm trường ở vùng rốn lũ của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

• Ngày 6/11, Công an huyện Xuyên Mộc đã quyên góp được 26 triệu đồng để ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Xuyên Mộc đã trích một ngày lương chuyển về Công an tỉnh để ủng hộ đồng bào miền Trung. Tổng số tiền cán bộ, chiến sĩ công an huyện đã ủng hộ trong thời gian qua là hơn 122 triệu đồng.

PHƯỚC AN - HUYỀN TRANG - THÙY VÂN