Chủ động ứng phó với những diễn biến cực đoan của thời tiết

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 12181/UBND-VP đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ứng phó với những diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, nhất là tình hình mưa lũ lớn kéo dài.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai. Đồng thời theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để kịp thời triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu thiên tai.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở NN-PTNT chủ trì triển khai công tác bảo đảm an toàn các hồ đập thủy lợi, thủy điện; tổ chức giám sát, vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa nước, nhất là hệ thống hồ chứa có dung tích lớn, hồ đập xung yếu, tuyệt đối không cho tích nước đối với các hồ chứa nước không đảm bảo an toàn; tăng cường lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, thông tin vận hành xả lũ đảm bảo an toàn vùng hạ du.

QUANG VŨ