Chấn chỉnh tình trạng thu gom rác không đúng quy định

Sau hơn 1 năm TP. Vũng Tàu thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác từ xe kéo tự chế sang xe chuyên dụng có nắp đậy và thu gom nước rỉ rác, hoạt động này từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ thu gom rác chưa tuân thủ quy định về thời gian và phương tiện thu gom, gây ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Xe thu gom rác chuyên dụng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được hộ thu gom cơi nới để chứa được nhiều rác hơn.

CHƯA TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

Theo quy định của TP. Vũng Tàu, việc thu gom rác bắt đầu từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau trên hầu hết các tuyến đường, tuyến hẻm của khu dân cư. Quy định là vậy nhưng 17 giờ hằng ngày, xe thu gom rác đã đến đường Hồ Quý Ly (phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) để thu gom rác từ các hộ dân. Bà Võ Thị Thừa, một hộ dân sống ở hẻm số 1, Hồ Quý Ly cho biết: “Thời gian lấy rác không ổn định, bữa sớm, bữa muộn nên nhiều lúc gia đình không kịp bỏ rác ra xe thu gom”. Ngoài việc không tuân thủ quy định thời gian, một số hộ thu gom rác còn cơi nới thùng đựng rác để chứa được nhiều rác hơn. Vì thế, mặc dù là sử dụng xe chuyên dụng nhưng thùng rác vẫn không được đậy nắp, rác chất cao hơn thành khung xe, bên hông và phía sau chủ phương tiện vẫn treo lủng lẳng bao bố để đựng các loại rác có thể tái chế hoặc bán ve chai. Thỉnh thoảng, xe chuyên dụng vẫn làm rơi vãi rác dọc đường.

Theo Thượng tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy, Phó Trưởng Công an TP. Vũng Tàu, tính từ đầu năm đến tháng 10/2020, Công an TP. Vũng Tàu đã xử lý 44 xe thu gom rác không đúng thời gian và sử dụng phương tiện không đúng quy định. “Mặc dù Công an TP. Vũng Tàu đã tịch thu khá nhiều phương tiện nhưng các hộ thu gom vẫn tranh thủ sử dụng phương tiện không đúng quy định để thu gom rác vào ban đêm, thường là sau 21 giờ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng”, ông Duy nói.

Từ ngày 1/10/2019, TP. Vũng Tàu yêu cầu các hộ thu gom rác phải thực hiện chuyển đổi phương tiện từ xe kéo tự chế sang xe chuyên dụng có nắp đậy và thu gom nước rỉ rác. Theo thống kê của Phòng Quản lý Đô thị, tính đến thời điểm hiện tại đã có 155 xe chuyên dụng thay thế cho 376 phương tiện xe ba bánh tự chế.

TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT, XỬ LÝ VI PHẠM

Theo ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP.Vũng Tàu, thành phố đã quy định thời gian thu gom từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau là để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và du khách. Riêng các tuyến đường ven biển, khu vực bãi tắm là nơi diễn ra các hoạt động thể dục buổi sáng của cộng đồng và trải nghiệm bình minh của du khách trên thành phố biển nên tại những khu vực này hoạt động thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt cần kết thúc sớm hơn để hạn chế ảnh hưởng đến cộng đồng và du khách. Do đó, từ 1/1/2020, UBND TP.Vũng Tàu đã có văn bản số 7608/UBND-QLĐT thay đổi thời gian thực hiện hoạt động thu gom rác, vận chuyển rác sinh hoạt tại một số các tuyến đường, khu vực bãi tắm trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đối với các khu vực bãi tắm, các tuyến đường du lịch như Khu vực Bãi Sau giới hạn bởi: đường Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo… thời gian thực hiện thu gom rác bắt đầu từ 18 giờ ngày hôm trước và kết thúc vào 5 giờ ngày hôm sau.

Riêng đường 2/9 (đoạn Nguyễn An Ninh - Lê Hồng Phong) là tuyến đường “đô thị kiểu mẫu” của TP.Vũng Tàu nên việc thu gom rác bắt đầu từ 20 giờ 30 phút ngày hôm trước và kết thúc vào 5 giờ ngày hôm sau. Các chủ nguồn thải vì thế không được đưa rác ra đường trước 20 giờ hằng ngày.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, để kịp thời chấn chỉnh việc xe thu gom rác không đúng thời gian và sử dụng phương tiện không đúng quy định, UBND thành phố đã giao UBND các phường có trách nhiệm tuyên truyền, thông báo đến từng hộ dân và các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ thu gom rác tại các tuyến đường nêu trên về thời gian thu gom rác và nghiêm túc thực hiện công tác thu gom vận chuyển rác theo quy định.

“Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, yêu cầu UBND các phường phải kịp thời xử lý các hành vi vi phạm hành chính này, được quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời, UBND TP. Vũng Tàu đề nghị Công an thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm thời gian thu gom rác. Đối với các trường hợp xe thu gom rác tự chế còn hoạt động, phải tịch thu, xử lý theo quy định”, ông Thuấn cho biết thêm.

Bài, ảnh: QUANG VŨ