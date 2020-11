86 đơn vị được Bộ Y tế cấp phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19

Tính đến giữa tháng 11, Bộ Y tế đã cấp phép cho 86 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Trong 86 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19, miền Bắc có 37 đơn vị, miền Trung 8 đơn vị, Tây Nguyên 3 đơn vị và miền Nam 38 đơn vị.

37 đơn vị của miền Bắc gồm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng, ĐH Y tế công cộng, các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Hải Dương, Điện Biên, Nghệ An, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Nam Định, Hưng Yên, Cao Bằng, các Bệnh viện: Bệnh nhiệt đới Trung ương, Nhi Trung ương, Bạch Mai, Phổi Trung ương, Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đa khoa Đức Giang, Medlatec, 103, 108, Quân y 110, Viện Y học dự phòng quân đội, Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Chi cục Thú y vùng II, Chi cục Thú y vùng III.

8 đơn vị của miền Trung gồm: Viện Pasteur Nha Trang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam, các bệnh viện: Đa khoa Trung ương Huế, Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, C Đà Nẵng, Vinmec Đà Nẵng, 199 Bộ Công an.

Tây Nguyên có 3 đơn vị gồm Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắc Nông.

Miền Nam có 38 đơn vị gồm Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh, các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, BR-VT, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trung tâm Y tế Phú Quốc, các bệnh viện: Chợ Rẫy, Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh, Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh (thuộc Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh), Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, Nhi đồng 1, Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, Phạm Ngọc Thạch, Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh, FV TP. Hồ Chí Minh, Đa khoa Trung tâm An Giang, Đa khoa tỉnh Long An, Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, Nguyễn Tri Phương, quận Thủ Đức, Gia An 115, Quận 2, Quân y 175, Quân y 7A, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học, Trung tâm Y tế dự phòng Quân đội phía Nam, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Chi cục Thú y vùng VI và Chi cục Thú y vùng VII.

THÚY HÀ