Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết định cấp 500 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung

• Các đơn vị tiếp tục ủng hộ người dân bị thiên tai

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm cấp 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 5 tỉnh miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ, chính sách của Nhà nước.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đất Đỏ vận chuyển hàng hoá ủng hộ đồng báo các tỉnh miền Trung bị lũ lụt.

Các tỉnh được bổ sung kinh phí gồm Quảng Bình 100 tỷ đồng, Quảng Trị 100 tỷ đồng, Thừa Thiên - Huế 100 tỷ đồng, Quảng Nam 100 tỷ đồng, Hà Tĩnh 100 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ, chính sách của Nhà nước, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

Kết thúc đợt thiên tai do mưa lũ, UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh kiểm tra, tổng hợp số liệu thiệt hại do thiên tai; kết quả chi thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ quy định; báo cáo nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách Trung ương cho ngân sách từng địa phương theo quy định tại Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

• Theo thống kê chưa đầy đủ, đến ngày 22/10, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã quyên góp, dành gần 20 tỷ đồng để ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó, Vietsovpetro ủng hộ 4 tỷ đồng, PVEP ủng hộ 900 triệu đồng, BSR ủng hộ 500 triệu đồng, PTSC ủng hộ 500 triệu đồng, PVI ủng hộ 1 tỷ đồng, Phú Quốc POC ủng hộ 580 triệu đồng, Bien Dong POC 530 triệu đồng, PV Drilling ủng hộ 1 tỷ đồng. Petrosetco cũng đã phát động và trích từ nguồn kinh phí an sinh xã hội, nguồn đóng góp của người lao động hơn 1,5 tỷ đồng dành ủng hộ đồng bào miền Trung…

Bên cạnh việc quyên góp tiền, các đơn vị đã có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực khác như: áo phao, thuốc men, quần áo, lương thực,… phối hợp địa phương lên phương án phục hồi sản xuất sau bão lũ.

• Ngày 25/10, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, trong những ngày qua, đơn vị đã vận động cán bộ chiến sĩ, nhà hảo tâm, được khoảng 3 tấn quần áo (đã được phân theo từng loại), 1.000 thùng mì, sữa, nước suối và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt gửi đến người dân miền Trung.

• Cô Lê Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng Trường TH Song Ngữ, TP.Vũng Tàu cho biết, sau 1 tuần phát động “Tuần lễ hướng về miền Trung”, nhà trường đã thu được hơn 175,6 triệu đồng đóng góp từ GV, phụ huynh, HS nhằm giúp đỡ HS các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Nhà trường sẽ kết nối với một số trường học ở vùng sâu, vùng xa của các tỉnh miền Trung, chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ và sẽ tổ chức đoàn đến tận nơi, trao tặng sách vở, đồ dùng học tập hoặc cấp học bổng cho những HS có hoàn cảnh khó khăn.

• Trong 2 ngày 24 và 25/10 tại đường sách Vũng Tàu (phường 1, TP. Vũng Tàu) và khu bờ hồ chung cư Dic Phoenix (phường 10, TP. Vũng Tàu) nhóm “Đồng hành cùng con” (TP. Vũng Tàu) đã tổ chức chương trình “Sỏi đá cũng nở hoa”.

Tại chương trình, các bạn nhỏ được xem các tiết mục: Ảo thuật, múa rối và các tiết mục nhảy, múa, hát, kể chuyện bằng tiếng Anh của các thành viên và các em học sinh tình nguyện đăng ký biểu diễn. Để gây quỹ cho chương trình, các phụ huynh mua những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo từ sỏi đá của nhóm Đồng hành cùng con hoặc ủng hộ trực tiếp vào thùng quỹ từ thiện khi thưởng thức các mục biểu diễn văn nghệ.

Sau 2 ngày tổ chức, chương trình thu được 19 triệu đồng từ các hoạt động kể trên. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

PHAN HÀ - DIỄM QUỲNH - PHƯỚC AN