"Đốn tim" với Lightroom Coffee

Sở hữu vị trí “sơn thủy hữu tình”, lưng tựa vách núi, hướng nhìn thẳng ra biển, Lightroom Coffee (số 2, ngõ 23, đường Hải Đăng, phường 2, TP. Vũng Tàu) đốn tim biết bao du khách bởi khung cảnh vô cùng nên thơ.

Đêm xuống ở Lightroom Coffee.

Theo đường lên ngọn Hải Đăng (Núi Nhỏ) tới khúc cua gấp đầu tiên thay vì rẽ trái, du khách đi thẳng chừng 100m sẽ “đụng” Lightroom Coffee. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Lightroom Coffee khá lạ mắt với kiểu kiến trúc của biệt thự khá cổ theo phong cách châu Âu với tông màu trắng chủ đạo và nội thất gỗ với nhiều sắc màu sang chảnh được kết hợp hài hòa.

Điểm nhấn của Lightroom Coffee là “mê hoặc” khách đến bằng “view” biển, rất lý tưởng để đón bình minh, ngắm hoàng hôn, thả hồn mình theo tiếng sóng biển, lắng đọng, du dương trong những bản nhạc nhẹ nhàng, êm ái. Từ đây, khách có thể nhìn toàn cảnh Vũng Tàu vào ban đêm với ánh đèn lung linh, huyền ảo.

Lightroom Coffee có diện tích khoảng chừng 200m2, đủ chỗ cho khoảng 100 khách, quán thiết kế không gian mở, tạo cho khách cảm thấy thoáng đẹp. Điều đặc biệt, quán được bài trí giống như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ với cỏ cây, vách đá, chim chóc… Vì đây là “coffee studio”, nên quán được thiết kế rất công phu với nhiều góc chụp đẹp, bố trí rất nhiều chậu hoa xinh tươi đủ màu sắc, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên dịu dàng và nên thơ.

Thời điểm đẹp nhất ở quán là vào ban đêm, khi những ánh đèn bắt đầu lan tỏa qua những cánh hoa. Lightroom Coffee lúc này giống như tòa lâu đài thu nhỏ, nhiều bạn trẻ chờ đợi khoảnh khắc này để check-in và cùng nhau tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của biển đêm.

Bạn Mỹ Dung (23 tuổi, phường 12, TP.Vũng Tàu) cho hay: “Ở Vũng Tàu có rất nhiều quán cà phê, nhưng Lightroom Coffee có sức hút riêng không thể cưỡng lại. Đó là sự pha trộn giữa cổ điển và phong cách đương đại, tạo nên một không gian tràn đầy cảm xúc cho những dân ghiền cà phê và sống ảo, bởi ở đây bất kỳ góc nào cũng có thể chụp được, mình có cả một album ảnh đẹp cùng bạn bè chỉ sau một buổi sáng ghé quán”.

Được biết, chủ quán Lightroom Coffee là anh Huỳnh Tấn Đạt cũng là người ghiền nhiếp ảnh, do đó toàn bộ không gian quán do anh tự tay thiết kế theo kiểu studio với nhiều góc chụp cho những bạn trẻ sống ảo. “Phong cách mới lạ, “view” hướng biển, không gian chụp hình “so deep” là những lý do mà khách chọn Lightroom Coffee. Khách đến quán thường tập trung đông vào buổi sáng và chiều tối. Ngày cuối tuần hầu như quán kín khách. Nắm bắt được xu hướng của giới trẻ, Lightroom Coffee sẽ tiếp tục đầu tư và chỉn chu về mặt hình ảnh cũng như cách bài trí để làm mới đáp ứng nhu cầu phục vụ thực khách”, anh Huỳnh Tấn Đạt chia sẻ.

Lightroom Coffee còn có một menu đồ uống hấp dẫn và đa dạng để khách có thể thoải mái lựa chọn cho mình những ly cà phê đậm đặc thơm lừng, hoặc cũng có thể nhâm nhi cốc cà phê đá mát lạnh. Đặc biệt, Lightroom Coffee có nhiều loại thức uống để lựa chọn như đá xay, mojito, trà sữa, nước ép, sinh tố,... mức giá dao động trong khoảng 25.000-50.000 đồng. Ở Lightroom Coffee khách có thể “ngồi lì” ở đây cả ngày mà không chán.

Bài, ảnh: THỤY NHIÊN