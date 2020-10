Chung tay bảo vệ nguồn nước sạch

Để nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của nguồn nước, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh BR-VT đã có nhiều hoạt động thiết thực được các cấp, ngành, các đơn vị và cộng đồng tích cực tham gia.

Đoàn viên thanh niên BWACO tham gia thu gom rác dưới lòng hồ Xuyên Mộc.

7 giờ sáng ngày thứ Bảy, 20 đoàn viên Công ty CP Cấp nước BR-VT (BWACO) đã cùng cán bộ, người lao động Chi nhánh cấp nước Xuyên Mộc nhanh chóng xuống thu gom rác xung quanh khu vực lòng hồ chứa nước Xuyên Mộc. Sau 1 giờ đồng hồ làm việc, đã có 7 bao rác được thu gom về các điểm tập kết rác để xử lý. Anh Tống Trần Dũng, tổ vận hành Chi nhánh cấp nước Xuyên Mộc cho hay, hồ chứa nước Xuyên Mộc nằm ngay trung tâm thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) dung tích 4,5 triệu m3, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới tiêu theo thiết kế 350ha cho huyện Xuyên Mộc và cấp nước sinh hoạt 4.000m3/ngày cho người dân. Xung quanh lòng hồ có rất nhiều các loại chai lọ, túi ni lông, hộp xốp… do người dân “tiện tay” thải xuống. Trung bình, mỗi tuần chi nhánh thu gom được 5-7 bao rác.

Theo BWACO, ngoài việc tổ chức thu gom rác thường xuyên tại các hồ, công ty còn tổ chức một số hoạt động khác nhằm tuyên truyền nâng cao bảo vệ nguồn nước bằng các hoạt động như: phát tờ rơi tuyên truyền; chương trình ngoại khóa “hành trình tri thức” cho các em học sinh tham quan Nhà máy nước hồ Đá Đen… Nhờ đó, ý thức bảo vệ môi trường các hồ chứa nước của người dân đã được nâng lên. Chị Trịnh Thị Lê Xuân (tổ 5, thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) cho biết: “Gia đình tôi sống ngay cạnh suối dẫn nước về hồ Đá Đen nên việc giữ gìn vệ sinh quanh suối là rất quan trọng. Bảo vệ nước đầu nguồn là bảo vệ nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho chính gia đình mình. Vì vậy, tôi không chăn nuôi có xả thải ra môi trường; rác sinh hoạt gia đình thu gom rồi hàng ngày để ra cổng có xe đến lấy”.

Ngoài các hoạt động bảo vệ nguồn nước mà đơn vị sản xuất nước sạch như BWACO đã thực hiện, các địa phương, đơn vị có hồ chứa nước cũng thường xuyên triển khai các hoạt động bảo vệ nguồn nước. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT), trước đây, việc sử dụng thuốc diệt cỏ và thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã có diện tích đất nông nghiệp lớn diễn ra khá phổ biến, một số người dân sau sử dụng thuốc BVTV chưa thu gom vỏ bao, chai, lọ nên thường bỏ lại ngay trên khu đất sản xuất, bên bờ suối... nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước là rất cao. Nhưng nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn, bà con đã nhận thức và có ý thức trong việc bảo vệ nguồn nước. Cùng chung tay với chiến dịch “bảo vệ môi trường các hồ chứa nước” do Sở TN-MT chủ trì thực hiện, những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã có nhiều biện pháp nâng cao ý thức người dân trong xử lý loại chất thải này như: mở các lớp tập huấn, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật an toàn… Nhờ những giải pháp tích cực từ phía cơ quan chức năng, ý thức của nông dân trong việc thu gom, xử lý an toàn đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã được nâng cao. Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, ấp An Đồng, xã An Nhứt, huyện Long Điền, việc bỏ bao bì phân bón lại trên bờ kênh có thể gây hại cho nguồn đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nên sau mỗi lần bón phân ông đều thu gom, bỏ vào bể chứa bao bì đã được xây dựng trên cánh đồng.

Chị Trịnh Thị Lệ Xuân (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) nhận tờ rơi tuyên truyền bảo vệ nguồn nước tại nhà.

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN-MT cho biết, theo dự báo, nguồn tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh đủ đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay cũng như trong những năm sắp tới. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp bảo vệ nguồn nước kịp thời thì nguy cơ thiếu nước sạch vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, năm 2020, Sở TN-MT tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, Sở TN-MT tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, gồm: Duy tu các pano truyền thông trực quan tuyên truyền về bảo vệ môi trường các hồ chứa nước; phát tờ rơi hướng dẫn bảo vệ nguồn nước; tổ chức tọa đàm về bảo vệ môi trường các hồ chứa nước; ra quân thu gom rác và vỏ bao bì thuốc BVTV trên địa bàn…

Bài, ảnh: QUANG VŨ