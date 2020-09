Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa công bố kết quả cuộc thi “Nụ cười ngày khai giảng”. Theo đó, trường THPT Vũng Tàu (tỉnh BR-VT) đạt giải Nhất; trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (tỉnh Thái Nguyên) đạt giải Nhì và trường THPT Chu Văn An (tỉnh An Giang) đạt giải Ba. Ngoài ra, tỉnh BR-VT còn có 2 trường đạt giải Khuyến khích gồm trường THCS Nguyễn An Ninh và trường TH Nguyễn Viết Xuân (TP. Vũng Tàu).

Bức ảnh “Màu xanh hy vọng” của trường THPT Vũng Tàu đạt giải Nhất cuộc thi “Nụ cười ngày khai giảng”.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 9 đến 12/9. Tác giả tham gia dự thi đăng 1 ảnh khai giảng tại trường năm học 2020-2021 kèm thông tin tên trường và địa phương, cùng cảm nghĩ dưới bình luận trên trang fanpage Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Mỗi lượt thích dành cho bức ảnh tương đương với 1 điểm, mỗi lượt chia sẻ tương đương 2 điểm.

Bức ảnh “Cánh bồ chim trắng tung bay” của trường TH Nguyễn Viết Xuân (TP. Vũng Tàu) đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Nụ cười ngày khai giảng”.

AN NHIÊN