Kỳ 2: Gặt hái nhiều giải thưởng lớn

Năm học 2019-2020, tổng số trẻ đến trường đạt tỷ lệ 33,84% (tăng 7,82% so với năm học 2015-2016); trẻ mẫu giáo đến trường đạt tỷ lệ 95,65% (tăng 2,44% so năm học 2015-2016). Riêng mẫu giáo 5 tuổi đạt tỷ lệ 99,9% (tăng 0,72% so năm học 2015-2016). Tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục MN trẻ 5 tuổi vào năm 2013, đến năm 2019 được Bộ GD-ĐT công nhận tiếp tục duy trì, đạt chuẩn phổ cập giáo dục MN sau 5 năm, với 100% huyện, thi, thành đạt chuẩn.