Trung đoàn Minh Đạm sẵn sàng tiếp nhận công dân đến cách ly

Theo kế hoạch, 2 giờ sáng ngày 8/8, 343 công dân Việt Nam từ Úc trở về nước sẽ được đưa về cách ly tập trung tại Trung đoàn Minh Đạm (huyện Long Điền). Gần 1 tuần qua, nhiều lực lượng trên địa bàn huyện Long Điền đã được huy động để tiến hành sắp xếp khu vực cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm, sẵn sàng tiếp nhận và cách ly các công dân nói trên.

Chiến sĩ Ban Chỉ hủy Quân sự huyện Long Điền sắp xếp giường, chuẩn bị đón công dân về cách ly.

Thượng tá Đoàn Xuân Sơn, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm cho biết, từ ngày 4/8, Trung đoàn Minh Đạm đã chuyển 20 sĩ quan dự bị, 88 chiến sĩ dân quân cơ động đến Trường Quân sự tỉnh (cũ) ở xã Long Phước (TP.Bà Rịa) để dành chỗ bố trí khu cách ly tập trung. Đến nay, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ giường, chiếu, chăn màn và các đồ dùng thiết yếu. Cơ quan y tế của Bộ CHQS tỉnh cũng đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại khu nhà cách ly và khu vực chung quanh.

Khu vực cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm có tất cả 14 phòng, trong đó 9 phòng có thể bố trí được 30 đến 35 giường. 5 phòng còn lại chỉ bố trí 3-4 giường, là nơi dành cho người có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-19. Một khu nhà tiền chế ngoài cổng Trung đoàn cũng đã được dựng lên để tiến hành thủ tục tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt…

“Chúng tôi còn lắp đặt hệ thống wifi để người cách ly có điều kiện sống thoải mái nhất trong những ngày cách ly - từ trước đến nay, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng chưa từng được sử dụng”, Thượng tá Đoàn Xuân Sơn cho biết.

Có mặt chỉ huy và kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tập trung ở Trung đoàn Minh Đạm, ông Lý Thanh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng động viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Điền cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết đã hoàn thành. Huyện Long Điền đã sắp xếp đầy đủ các lực lượng gồm nhân viên y tế, quân sự, công an. Những lực lượng được bố trí ở các khu cách xa khu vực cách ly tập trung của công dân. Nhân viên y tế sẽ làm nhiệm vụ theo dõi sức khỏe, thu gom rác thải của người cách ly để đưa đi xử lý theo quy trình khép kín; quân sự và công an bố trí trực chiến tại các cổng chính và phụ đi vào Trung đoàn Minh Đạm. “Trong thời gian cách ly, các công dân sẽ được các nhân viên mang thức ăn đến tận phòng. Bằng tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ và tình cảm dành cho đồng bào xa quê trở về nước, chúng tôi cố gắng sẽ chăm sóc, phục vụ tốt nhất để trong thời gian 14 ngày các công dân đến đây cách ly cảm thấy an toàn, ấm áp khi trở về quê hương”, ông Lý Thanh Hùng nói.

HOÀNG HƯỜNG