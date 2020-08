Siết chặt kiểm tra người nước ngoài nhập cảnh

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, thời gian gần đây, các địa phương trên cả nước đã phát hiện nhiều vụ đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Để siết chặt lỗ hổng này, Công an tỉnh đã lên kế hoạch siết chặt việc kiểm tra người nước ngoài nhập cảnh.

Cán bộ, chiến sĩ PA08 kiểm tra, rà soát người nước ngoài đăng ký lưu trú, tạm trú.



TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (XNC) - PA08 đã huy động tối đa lực lượng phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương và ngành chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), quản lý người nước ngoài. Cụ thể là rà soát, lập danh sách người nước ngoài trên địa bàn, nhất là số khách đến từ vùng dịch. Đồng thời, Phòng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, trong đó có việc khai báo tạm trú, quản lý người nước ngoài lưu trú

Ghi nhận trong quá trình cùng Đoàn của lực lượng công an kiểm tra việc đăng ký lưu trú, tạm trú đối với người nước ngoài tại các địa phương cho thấy, công tác quản lý XNC đối với người nước ngoài được kiểm soát khá chặt chẽ. Qua kiểm tra, 100% cơ sở lưu trú được kiểm tra trên địa bàn tỉnh đã kê khai, đăng ký khai báo tạm trú đầy đủ cho các đối tượng là chuyên gia, khách du lịch nước ngoài lưu trú tại cơ sở bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bà Dương Ngọc Diệp, Giám sát bộ phận lễ tân khách sạn Landmark, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu cho biết, sau khi có khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhân viên đến khách sạn đều phải đeo khẩu trang trong quá trình phục vụ khách. Ngoài ra, khách lưu trú hàng ngày đều được báo cáo cụ thể đến cơ quan chức năng liên quan về quốc tịch, địa điểm mà khách từng đi qua. Khách sạn cũng thực hiện hướng dẫn du khách người nước ngoài tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay với dung dịch sát khuẩn và được đo nhiệt độ theo quy định. “Khi tiếp nhận khách, bộ phận lễ tân sẽ hướng dẫn check in và kiểm tra các dấu sten để biết khách có đi qua các vùng dịch không. Sau khi hoàn thành các bước trên, nhân viên sẽ nhập thông tin của khách lên hệ thống của khách sạn. Khi kiểm tra, rà soát thông tin khách hoàn tất bộ phận chuyên môn sẽ chuyển vào mạng bộ phận quản lý XNC của Công an tỉnh”, bà Diệp nói.

Ngoài kiểm tra, quản lý người nước ngoài đến lưu trú tại các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an còn tăng cường quản lý chặt chẽ người nước ngoài đến làm việc tại các công trường, KCN... trên địa bàn TX.Phú Mỹ. Là địa bàn tập trung 9 KCN và 5 CCN nên TX.Phú Mỹ cũng có lượng lớn chuyên gia, lao động là người nước ngoài đang lưu trú. Do đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phòng quản lý XNC phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ, đồn Công an KCN kiểm tra, yêu cầu các DN có sử dụng lao động người nước ngoài thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú. Theo đó, 100% người nước ngoài đến tạm trú, lưu trú trên địa bàn được khai báo đúng quy định, không có trường hợp nhập cảnh trái phép tại địa phương.

XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM

Theo số liệu thống kê của Phòng PA08-Công an tỉnh, từ ngày 15/7 đến ngày 12/8, có hơn 7.400 lượt người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh BR-VT đã đăng ký kê khai tạm trú. Trong đó khoảng 4.800 lượt người nước ngoài đang lao động, công tác trên địa bàn tỉnh.

Theo Phòng PA08, thời gian qua tỉnh BR-VT chưa ghi nhận trường hợp người nước ngoài xâm nhập trái phép vào địa bàn tỉnh. Tuy nhiên không vì thế mà lơ là, chủ quan. Do đó, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc kê khai đăng ký tạm trú của các chuyên gia, người nước ngoài lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn; tổ chức cho các cơ sở lưu trú ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng dịch, chấp hành các quy định trong lĩnh vực đăng ký, quản lý tạm trú đối với người nước ngoài theo quy định… Thông qua hoạt động này, lực lượng công an cũng vận động nhân dân, chủ cơ sở thông báo kịp thời cho chính quyền khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa phương hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp từ các vùng có dịch để có biện pháp xử lý.

Thượng úy Huỳnh Quang Vinh, cán bộ Phòng PA08 cho biết, khi được giao nhiệm vụ các cán bộ, chiến sĩ làm hết sức mình trong việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ số lượng người nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam cũng như số lao động người nước ngoài làm việc tại các KCN. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm XNC thì sẽ báo ngay cho lãnh đạo Công an tỉnh để xử lý. “Thời gian gần đây, khi dịch bệnh bùng phát thì chúng tôi tăng cường công tác phối hợp với công an các xã phường, thị trấn, Ban quản lý các KCN để kiểm tra, quản lý người nước ngoài xuất, nhập cảnh và người Việt Nam từ nước ngoài trở về. Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát việc đăng ký, kê khai tạm trú cho người nước ngoài, lực lượng Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép”, Thượng tá Phan Trọng Luật, Trưởng Phòng PA08-Công an tỉnh nói.

Theo Luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh BR-VT, việc những đối tượng nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là hành vi nguy hiểm cho xã hội, hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự để bảo đảm an ninh, an toàn cũng như nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, hành vi này cần bị xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe; đồng thời ngăn chặn nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Điều 348, Bộ luật Hình sự năm 2015 có nêu rõ: “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có mức hình phạt cao nhất là 15 năm tù”. Về xử lý vi phạm hành chính, Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội cũng quy định: “Giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài, ở lại nước ngoài, vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép” bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Riêng hành vi “Tổ chức, đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép” sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Nếu người vi phạm là người nước ngoài, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Việt Nam.



Bài, ảnh: THÀNH HUY-VĂN ANH