Xây dựng thương hiệu dưa lưới Bà Rịa - Vũng Tàu

Với vị ngọt đậm đà, hương thơm đặc trưng, dưa lưới trồng ở BR-VT được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Dưa lưới cũng là sản phẩm được tỉnh lựa chọn để đưa vào chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, qua đó xây dựng thương hiệu dưa lưới “made in BR-VT”.

Nông dân xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc thu hoạch dưa lưới.

Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, hiện đang có khoảng 30 hộ trồng dưa lưới, canh tác trên diện tích khoảng 40ha. Thời gian qua, nơi đây trở thành vùng chuyên canh trồng dưa lưới nức tiếng trên địa bàn tỉnh. Mô hình dưa lưới có rất nhiều tiềm năng và đem lại lợi nhuận cao, mỗi năm trồng 2-3 vụ, mang lại nguồn thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm cho người trồng.

Là một trong những hộ dân đầu tiên trồng dưa lưới tại huyện Xuyên Mộc, chị Nguyễn Thị Lan (ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận) cho biết: Giống dưa lưới thích hợp trồng trên đất cát, đặc biệt là những vùng ven có gió biển, dưa sẽ đạt độ ngọt, giòn cao nhất. Với 2,2ha trồng dưa lưới, năng suất đạt trên 40 tấn/ha, ước tính mỗi ha dưa lưới chị thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm.

Ngoài các vùng chuyên canh trồng dưa lưới theo phương pháp truyền thống, hiện nay, trên địa bàn tỉnh nhiều mô hình trồng dưa lưới đang được DN, HTX xây dựng và phát triển theo hướng công nghệ cao. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cao, khoảng gần 500 triệu đồng/1.000m2, nhưng bù lại năng suất, sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng vượt trội, bán được giá, lợi nhuận cao nên khả năng thu hồi vốn đầu tư nhanh. Mặt khác, thời gian sinh trưởng của dưa tương đối ngắn, từ lúc trồng cho đến thu hoạch khoảng 55-70 ngày nên có thể trồng được từ 3-4 vụ/năm. Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Âu Cơ (TP. Bà Rịa) hiện đang có 4.000m2 chuyên trồng dưa lưới công nghệ cao là một ví dụ. Năm 2016, Công ty đầu tư 3 khu nhà màng, với quy trình trồng dưa theo tiêu chuẩn VietGAP, hệ thống tưới nhỏ giọt bán tự động. So với trồng theo phương pháp tuyền thống, dưa lưới được trồng trong hệ thống nhà màng hạn chế được mức tối đa sâu bệnh tấn công, không phải sử dụng đến thuốc trừ sâu, bảo đảm an toàn và được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Hiện nay, mỗi tháng Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Âu Cơ thu hoạch trung bình khoảng 3 tấn/tháng.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT), trên địa bàn tỉnh hiện có gần 100ha trồng dưa lưới, trong đó 18ha sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân. Để phát triển mô hình có hiệu quả, ngành nông nghiệp đang hướng dẫn bà con nông dân sử dụng phương pháp canh tác phù hợp với thời tiết; ứng dụng khoa học, công nghệ vào trồng theo hướng hữu cơ. Ông Vũ Ngọc Đăng, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn cho biết, dưa lưới là một trong những sản phẩm nằm trong danh mục “mỗi xã một sản phẩm”, hướng đến xây dựng thương hiệu cho trái dưa lưới, tạo thêm những sản phẩm chủ lực mới cho BR-VT. Đây là một trong những điều kiện giúp sản phẩm dưa lưới tiếp cận dễ dàng hơn với các tiêu chí của chương trình “mỗi xã một sản phẩm” như: Được đăng ký thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và kiểm định chất lượng… Chi cục Phát triển nông thôn cũng đã phối hợp cùng các địa phương như: Châu Đức, Xuyên Mộc rà soát diện tích trồng, đồng thời tổ chức tập huấn, giới thiệu để nông dân, HTX, DN tiếp cận chương trình “mỗi xã một sản phẩm”.

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU