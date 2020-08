"Mắt thần" soi tội phạm

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ đã triển khai mô hình “camera giám sát an ninh”. Nhờ đó, tình hình trộm, cướp tài sản, đặc biệt là nạn trộm đột nhập vào nhà dân đã giảm hẳn.

Công an phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ trao đổi tình hình ANTT trên địa bàn phường.

Phường Mỹ Xuân là địa bàn giáp ranh với tỉnh Đồng Nai nên các đối tượng phạm tội và tệ nạn xã hội (TNXH) thường lợi dụng để hoạt động, ẩn nấp. Do đó, tình hình ANTT địa bàn này khá phức tạp, tình trạng trộm cắp, cướp giật, ma túy, mại dâm diễn ra thường xuyên…Vì vậy, năm 2019, Công an phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường Mỹ Xuân triển khai thực hiện mô hình “camera giám sát an ninh” bằng việc huy động sức mạnh của toàn dân trong ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và TNXH.

Có thể nói, qua camera giám sát an ninh, lực lượng công an đã lần theo dấu vết truy bắt nhiều đối tượng phạm tội. Đặc biệt là khi thông tin được cung cấp từ người bị hại hay manh mối từ nhân chứng không đủ để nhận diện nghi can thì lực lượng công an phải trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quanh hiện trường để điều tra. Nhờ đó, đã bắt nóng được nhiều đối tượng cộm cán và hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người dân. Đơn cử như ngày 2/4, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà nghỉ T.H. trên địa bàn KP.Phước Hưng trộm 7 xe máy rồi tẩu thoát. Qua trích xuất các camera an ninh và sàng lọc đối tượng, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Võ Ngọc Lai (SN 1980), Nguyễn Văn Sang (SN 1981, quê Quảng Bình) và Bùi Xuân Sơn (SN 1996, quê Bình Phước) về hành vi tiêu thụ tài sản do các đối tượng trộm cắp mà có. Hiện vụ án đang được Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra, mở rộng truy bắt những đối tượng liên quan.

Anh Nguyễn Phi Long, người dân KP.Phước Hưng cho biết, trước đây, khi chưa có camera an ninh người dân trong phố nơm nớp lo trộm đột nhập mỗi khi vắng nhà. Thế nhưng hơn 1 năm nay, khi camera an ninh được lắp đặt thì tội phạm trộm cắp giảm rất nhiều, người dân yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.

Còn ông Nguyễn Trọng Phước, người dân KP.Phước Lập phấn khởi nói: “Khi được chính quyền địa phương vận động đóng góp kinh phí lắp camera an ninh tôi ủng hộ ngay. Mỗi người dân góp sức chung tay bảo đảm ANTT chung thì bọn tội phạm sẽ hết đất sống”, ông Phước nói.

Đại úy Nguyễn Văn Lền, Phó Công an phường Mỹ Xuân cho biết, thời gian đầu mô hình “camera an ninh” chỉ được triển khai tại một số khu phố trên địa bàn. Tuy nhiên, nhận thấy hiệu quả từ mô hình mang lại nên công an phường đã mạnh dạn nhân rộng lên toàn địa bàn phường. Đến nay, toàn phường có gần 220 camera an ninh với tổng số tiền đầu tư hơn 500 triệu đồng. 100% kinh phí đều do người dân đóng góp. Các camera an ninh bố trí liên hoàn, rộng khắp đã giúp cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH trong các khu dân cư, những khu nhà trọ rất hiệu quả.

“Từ khi mô hình “camera an ninh” được triển khai tình hình ANTT và tội phạm giảm rõ rệt, khoảng 30%. Bên cạnh đó, qua hình ảnh từ camera giúp lực lượng công an khám phá nhanh nhiều vụ án”, Đại úy Nguyễn Văn Lền nói.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuân nhận định: Mô hình “camera an ninh” trên địa bàn phường đã phát huy tính hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, mô hình đã phát huy được sức mạnh của người dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

