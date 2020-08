Kỳ thi Lập trình Toán học Toàn cầu năm 2020: 5 HS tỉnh BR-VT đạt giải cao

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Kỳ thi lập trình Toán học toàn cầu (Global Mathematics Coding Competition - GMCC), tại vòng chung kết Quốc tế diễn ra vào ngày 20/8, Đoàn Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc với 17/18 thí sinh tham dự đều đạt giải cao. Trong đó, có 5 giải Vàng, 5 giải Bạc, 3 giải Đồng và 4 giải Khuyến khích. Đặc biệt, 1 thí sinh Việt Nam đạt giải The Star of the Global (Giải dành cho thí sinh có điểm thi cao nhất của ngôn ngữ lập trình).

Các em Đào Minh Phúc (ảnh trên) và Hồ Hữu Triết (HS lớp 6.4, Trường THCS Nguyễn An Ninh) cùng đạt Huy chương Vàng.

Điều đáng nói là trong 17 thí sinh của Việt Nam đoạt giải, 5 thí sinh đến từ tỉnh BR-VT, gồm 4 HS Trường THCS Nguyễn An Ninh và 1 HS Trường THCS Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu). Cụ thể, các em Đào Minh Phúc và Hồ Hữu Triết (HS lớp 6.4, Trường THCS Nguyễn An Ninh) cùng đạt Huy chương Vàng; Phạm Tùng Lâm (cùng lớp 6.4, Trường THCS Nguyễn An Ninh) đạt Huy chương Bạc; Trần Nhật Nam (HS lớp 6.7, Trường THCS Nguyễn An Ninh) và Trần Lê Minh Tuấn (HS lớp 6.6, Trường THCS Thắng Nhất) cùng đạt giải Khuyến khích.

Em Phạm Tùng Lâm (HS lớp 6.4, Trường THCS Nguyễn An Ninh) đạt Huy chương Bạc.

Kỳ thi Lập trình Toán học Toàn cầu năm 2020 được tổ chức bởi Liên minh Đổi mới Tư duy Thế giới (World Mind Innovation League - WMIL) với sự tham gia của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, gồm: Australia, Brazil, Campuchia, Đài Loan, Hồng Kông, Lào, Ma Cao, Malaysia, Myanmar, Phillippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Các em Trần Nhật Nam (ảnh trên, HS lớp 6.7, Trường THCS Nguyễn An Ninh) và Trần Lê Minh Tuấn (HS lớp 6.6, Trường THCS Thắng Nhất) cùng đạt giải Khuyến khích.

Kỳ thi nhằm thúc đẩy kỹ năng tự học, từ đó giúp các em HS khám phá chân lý khoa học, một trong các kỹ năng quan trọng bậc nhất của công dân toàn cầu trong thế kỷ XXI. Đây cũng là sân chơi cho HS có năng khiếu và đam mê, yêu thích lập trình từ lớp 3 cho tới lớp 12. Kỳ thi cũng góp phần truyền cảm hứng cho các em HS khám phá các ngôn ngữ lập trình nổi tiếng, giúp các em rèn luyện kỹ năng quan sát, tự đặt câu hỏi, đề xuất và tích hợp các ý tưởng nhằm tìm kiếm phương hướng lập trình thích hợp nhất.

Kỳ thi gồm 2 vòng: vòng chung kết Quốc gia (diễn ra từ ngày 15/12 đến 20/12/2019 theo hình thức thi trực tuyến tại Việt Nam) và vòng chung kết Quốc tế theo kế hoạch (diễn ra vào ngày 20/8 bằng hình thức thi trực tuyến).

KHÁNH CHI