KỲ THI LẬP TRÌNH TOÁN HỌC TOÀN CẦU NĂM 2020: 5 HS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đoạt giải cao

Theo tin từ Ban Tổ chức Kỳ thi lập trình Toán học toàn cầu (Global Mathematics Coding Competition - GMCC), tại Vòng chung kết quốc tế vừa diễn ra ngày 20/8, Đoàn Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc với 17/18 thí sinh tham dự đạt giải cao. Trong đó, có 5 giải Vàng, 5 giải Bạc, 3 giải Đồng và 4 giải Khuyến khích. Đặc biệt, 1 thí sinh Việt Nam đạt giải The Star of the Global (Giải dành cho thí sinh có điểm thi cao nhất của ngôn ngữ lập trình).

Trong số 17 thí sinh đạt giải có 5 HS tỉnh BR-VT, gồm 4 HS Trường THCS Nguyễn An Ninh và 1 HS Trường THCS Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu). Cụ thể: Các em Đào Minh Phúc và Hồ Hữu Triết (HS lớp 6.4, Trường THCS Nguyễn An Ninh) cùng đạt Huy chương Vàng; em Phạm Tùng Lâm (lớp 6.4 Trường THCS Nguyễn An Ninh) đạt Huy chương Bạc; em Trần Nhật Nam (HS lớp 6.7, Trường THCS Nguyễn An Ninh) và em Trần Lê Minh Tuấn (HS lớp 6.6, Trường THCS Thắng Nhất) cùng đạt giải Khuyến Khích.

Kỳ thi GMCC 2020 được tổ chức bởi Liên minh đổi mới tư duy thế giới (World mind innovation league - WMIL) với sự tham gia của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm: Australia, Brazil, Campuchia, Đài Loan, Hồng Kông, Lào, Ma Cao, Malaysia, Myanmar, Phillippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Kỳ thi gồm 2 vòng: Vòng Chung kết quốc gia diễn ra từ ngày 15/12 đến 20/12/2019 theo hình thức thi trực tuyến tại Việt Nam. Vòng Chung kết quốc tế theo kế hoạch diễn ra từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2020 tại Đài Loan. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Vòng Chung kết quốc tế diễn ra sớm hơn vào ngày 20/8 bằng hình thức thi trực tuyến.

Tại khu vực phía Nam, Trung tâm Stem Education Vũng Tàu (trực thuộc Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Hoàng Nguyên) là đơn vị được ủy quyền đăng cai tổ chức kỳ thi từ vòng sơ loại đến vòng Chung kết quốc tế. Thời gian qua, Trung tâm đã hỗ trợ HS ôn luyện, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức và giám sát để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

KHÁNH CHI