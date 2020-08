Hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động mỗi thôn, ấp, khu phố 15-25 triệu đồng/năm

Chiều 17/8, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo ban hành quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, lực lượng công an, quân sự cấp xã và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo Sở LĐTBXH, ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh đã ban hành, trong đó có nội dung hủy bỏ Quyết định số 419/QĐ.UB ngày 22/1/1999 về việc ban hành “Quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở”. Sở LĐTBXH đề xuất UBND tỉnh không ban hành quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở trên địa bàn tỉnh mà áp dụng trực tiếp các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng thực hiện theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách, lực lượng công an, quân sự cấp xã và thôn, ấp, khu phố được tính như sau: mức hỗ trợ tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng 1,3 lần mức lương cơ sở/tháng/người; mức trợ cấp thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng 1,5 lần mức phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác; mức hỗ trợ lực lượng công an viên thường trực ở xã bằng 2,14 lần mức lương cơ sở/người/tháng; mức hỗ trợ lực lượng công an viên phụ trách thôn, ấp bằng 1,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Mức hỗ trợ lực lượng quân sự ở thôn, ấp, khu phố bằng 1,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Mức hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động cho mỗi thôn, ấp, khu phố từ 15-25 triệu đồng/thôn, ấp, khu phố/năm, tùy theo quy mô số hộ gia đình. Mức hỗ trợ tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố bao gồm: Bí thư, trưởng ấp, trưởng ban chuyên trách mặt trận thôn, ấp, khu phố có mức hỗ trợ bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành, địa phương, ông Lê Tuấn Quốc đồng ý chủ trương theo dự thảo, giao Sở LĐTBXH triển khai việc hỗ trợ người có công theo quy định của Nghị định, thông tư hướng dẫn. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách, lực lượng công an, quân sự ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố và giao Sở Nội vụ triển khai thực hiện.

HUYỀN TRANG