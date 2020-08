Ảnh hưởng của áp thấp, BR-VT tiếp tục có mưa to

Những ngày vừa qua, khu vực tỉnh BR-VT nhiều nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được phổ biến từ 20-25mm. Riêng khu vực phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ lượng mưa lên đến 25,8mm

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam tiếp tục hoạt động mạnh, cùng với đó gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Từ nay đến ngày 8/8, BR-VT tiếp tục có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trong cơn dông đề phòng nguy cơ kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét. Cần đề phòng xảy ra ngập úng vùng trũng thấp và các đô thị do mưa lớn.

SONG THƯ