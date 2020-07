Nhà trường, gia đình cần quan tâm chăm sóc, giáo dục chặt chẽ hơn

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ sinh Trường THCS Bình Châu bị nhóm bạn cùng trường đánh. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Vụ việc này là một hồi chuông cảnh báo nhà trường và gia đình cần quan tâm sâu sát đến con em để tránh xảy ra những vụ việc tương tự.

Bà Trần Thị Ngọc Châu (thứ 2 từ phải qua), Giám đốc Sở GD-ĐT thăm hỏi, động viên gia đình em M.Th.Th.Th.

Sau khi nắm thông tin nữ sinh M.Th.Th.Th (Trường THCS Bình Châu) bị nhóm bạn nữ đánh, quay clip và đưa lên mạng, ngày 12/7, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cùng lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Xuyên Mộc, Trường THCS Bình Châu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình HS này. Đến thời điểm này, sức khỏe và tâm lý của em M.Th.Th.Th đã cơ bản ổn định, bình thường.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, các HS tham gia đánh hội đồng nữ sinh M.Th.Th.Th gồm: H.A, Nh.Y, H.G (lớp 7A5), M.D (lớp 8A8), H.Tr (lớp 7A10), Th.Th (lớp 7A3), H.A (lớp 7A10). HS trực tiếp quay clip là Th.L (lớp 7A10). Tất cả đều là HS Trường THCS Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Theo lời khai của các HS, từ ngày 20/6 đến ngày 1/7, M.Th.Th.Th bị nhóm bạn gồm 5 người do H.Tr. (bạn cùng lớp) dẫn đầu đánh hội đồng tổng cộng 5 lần. Lần đầu tiên xảy ra vào ngày 20/6, với lý do Th. không tới tham dự buổi sinh nhật của Tr. nên Tr. đã cùng nhóm bạn chặn đánh. Tiếp đó, ngày 24/6, trong giờ học, lấy lý do Th. nhìn liếc mình nên Tr. đã gọi nhóm bạn chặn đánh Th. lần thứ 2. Sau 2 lần bị đánh hội đồng, Tr. và nhóm bạn dọa dẫm, cảnh cáo Th. không được nói chuyện bị đánh với bất kỳ ai và tiếp tục đánh Th. thêm 2 lần nữa. Đến ngày 1/7, trong lúc nhóm bạn của Tr. đánh hội đồng Th. lần thứ 5, nhóm đã cử Th.L. (lớp 7A10) quay clip để đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi clip được đăng tải, Phòng GD-ĐT huyện Xuyên Mộc phối hợp với UBND, Công an xã Bình Châu và Ban Giám hiệu Trường THCS Bình Châu làm việc với phụ huynh và các HS tham gia vụ đánh hội đồng em M.Th.Th.Th.

Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết, đây là lần đầu tiên một HS bị đánh hội đồng, quay clip đăng lên mạng xảy ra trên địa bàn. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với nhà trường khẩn trương xác minh vụ việc. “Quan điểm của chúng tôi là không bao che. Tuy nhiên, việc xử lý đối với các em vừa bảo tính răn đe, vừa mang tính giáo dục chứ không cứng nhắc ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ” - bà Diệu cho hay.

Đến thăm hỏi gia đình em M.Th.Th.Th ở ấp 1, xã Bình Châu, bà Trần Thị Ngọc Châu đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ và động viên em Th. và gia đình, mong muốn gia đình cùng đồng hành với nhà trường trong quá trình giải quyết các vấn đề mâu thuẫn giữa các HS với nhau, trên tinh thần cảm thông và quan tâm giúp đỡ, giáo dục con cái.

“Em thấy mình đã sai và muốn xin lỗi bạn Th. Em mong bạn Th. bỏ qua và em sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa” - em Th. L. “Khi em đánh bạn xong em mới nhận ra là em sai. Mong các thầy cô giáo và phụ huynh bạn Th. bỏ qua cho em. Em hứa sẽ không tái phạm nữa.” - em H. A.

Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường không bao che và xử lý nghiêm khắc những HS đánh bạn. Tuy nhiên, đây là những HS đang ở tuổi mới lớn, nhiều hành động và suy nghĩ còn bột phát, thiếu ý thức nên cần phải phối hợp với phụ huynh giáo dục các em một cách đúng đắn, nghệ thuật, tránh tổn thương cho các em, qua đó giúp các em thay đổi nhận thức và hành vi, trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Bà Châu cũng nhắc nhở Ban Giám hiệu Trường THCS Bình Châu cần quan quan tâm hơn nữa việc giáo dục HS, nhất là những HS có hoàn cảnh đặc biệt để kịp thời động viên, giúp đỡ, uốn nắn. Nếu phát hiện HS nảy sinh mâu thuẫn ở trường học, giáo viên, lãnh đạo nhà trường cần nắm bắt kịp thời và sớm trao đổi với phụ huynh để giải quyết dứt điểm, tránh gây ra những sự việc đáng tiếc như trên. Đây cũng là bài học cho các trường học khác trên địa bàn để không xảy ra những sự việc tương tự.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng mong muốn các gia đình HS phối hợp chặt chẽ hơn nữa với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục con em mình. Đối với các em HS trong quá trình học tập và vui chơi cùng nhau, khi nảy sinh mâu thuẫn, cần mạnh dạn chia sẻ ngay với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh để được giúp đỡ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc.

NHÓM PV NỘI CHÍNH