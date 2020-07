Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, môn thi đầu tiên-Ngữ văn đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Chỉ có 1 trục trặc nhỏ là tại điểm thi THPT Dương Bạch Mai (huyện Đất Đỏ) có 6 đề thi chỉ có 1 mặt. Cán bộ coi thi đã báo cáo trưởng điểm thi, mở bì đựng đề thi dự phòng lấy đề thay thế kịp thời nên không ảnh hưởng tới thời gian làm bài của TS. Như vậy, do công tác chuẩn bị chu đáo cả về cơ sở vật chất, đội ngũ làm công tác thi và xây dựng cả phương án dự phòng nên ngày đầu tiên của kỳ thi đã diễn ra tương đối thuận lợi. Môn thi đầu tiên, có 135 TS vắng mặt vì một số lý do như được xét tuyển thẳng, rút hồ sơ, không nộp hồ sơ, không đủ điều kiện dự thi, không rõ lý do…