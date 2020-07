Chuẩn bị kịch bản phòng chống COVID-19 trong những ngày thi tốt nghiệp THPT

Chiều 13/7, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã làm việc với các thành viên BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều điểm mới. Ảnh KHÁNH CHI

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có một số điểm mới như: UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi tại địa phương; các trường ĐH, CĐ không tham gia vào công tác coi, chấm thi; các đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và của UBND tỉnh; Bộ GD-ĐT thực hiện đối sách, phân tích kết quả thi và kết quả học tập THPT; ngoài 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ), thí sinh (TS) chỉ được chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH…

Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, đến thời điểm này, Hội đồng thi của tỉnh thành lập 21 điểm thi với 482 phòng thi đặt tại các trường THPT ở các huyện, thị xã, thành phố. Riêng điểm thi tại huyện Côn Đảo có 4 phòng thi, có lực lượng riêng để vận chuyển đề thi, bài thi. Sở GD-ĐT đã có phương án bố trí phòng thi và giám thị dự phòng trong trường hợp TS có biểu hiện bất thường về sức khỏe để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sở cũng đã tập huấn cho lực lượng cán bộ, GV làm công tác coi thi, chấm thi; phối hợp với ngành công an, y tế, điện lực, UBND các địa phương… để xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tích cực phối hợp với ngành GD-ĐT thực hiện tốt công tác chuẩn bị để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngành y tế cần có phương án bảo đảm sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm cho TS dự thi và cán bộ làm công tác thi, cũng như xây dựng kịch bản phòng chống, ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Ngành công an có phương án vận chuyển đề thi, bài thi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi. Các địa phương cần có kế hoạch hỗ trợ TS dự thi, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo chu đáo cả việc ăn uống, nghỉ ngơi giữa các buổi thi của TS. Đoàn Thanh niên tích cực triển khai các chương trình tiếp sức mùa thi.

Trong kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 11.479 TS; 492 TS được miễn thi bài thi Ngoại ngữ do đã có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế theo quy định của Bộ GD-ĐT. Dự kiến, kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 9-10/8.

HOÀNG DƯƠNG