Hiểu về BHXH tự nguyện, người dân tích cực tham gia

Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 203.855 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 24.498 người so với năm 2016; 6.967 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 3.873 người so với năm 2016; 195.028 người tham gia BHTN, tăng 24.443 người so với năm 2016; 967.412 người tham gia BHYT, tăng hơn 80.000 người so với năm 2016.