BR-VT đoạt 23 giải cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

Ban tổ chức cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia năm học 2019-2020 vừa công bố kết quả cuộc thi. Theo đó, tỉnh BR-VT có 23 cá nhân đạt giải, gồm 5 giải Ba và 18 giải Khuyến khích.

Cụ thể, cấp THCS có 1 GV đạt giải Ba, 4 HS đạt giải Ba, 8 HS đạt giải Khuyến khích; cấp THPT có 10 HS đạt giải Khuyến khích. Các trường có thành tích cao trong cuộc thi này là THCS Vũng Tàu, THCS Thắng Nhất, THPT Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu), THCS Châu Đức, THCS Hà Huy Tập (huyện Châu Đức), THCS Phước Nguyên (TP. Bà Rịa), THCS Chu Văn An (TX. Phú Mỹ), THPT Trần Văn Quan (huyện Long Điền)…

Cuộc thi do Bộ GD-ĐT phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty Honda Việt Nam tổ chức. Năm nay, cuộc thi được phát động từ đầu tháng 2/2020. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 80.233 bài thi của HS và 658.767 bài thi của GV cấp THCS; 36.806 bài thi của HS và 623.662 bài thi của GV cấp THPT trên cả nước.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 1.617 giải cho HS với 17 giải Nhất, 30 giải Nhì, 270 giải Ba, 1.300 giải Khuyến khích; trao 532 giải cho GV với 1 giải Xuất sắc, 12 giải Nhất, 29 giải Nhì, 140 giải Ba và 350 giải Khuyến khích.

KHÁNH CHI