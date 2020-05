Trường mang tên chí sĩ Nguyễn An Ninh

Sau hơn 25 năm thành lập, Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) đã ươm mầm tài năng cho nhiều thế hệ học sinh trên địa bàn thành phố. Phát huy truyền thống, các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt thành tích cao về chất lượng dạy học.

Khuôn viên Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu).

Kể cho chúng tôi nghe về lịch sử phát triển của nhà trường, cô Đoàn Thị Thu Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh, cho biết: Năm 1994, Trường được thành lập trên cơ sở ghép từ hai trường THCS Nguyễn Thái Học và THCS Trương Công Định. Do được ghép lại từ 2 trường nên số lượng học sinh rất đông. Năm học đầu tiên, nhà trường tuyển sinh trên 50 lớp, với khoảng 1.500 học sinh. Số lượng học sinh đông trong khi cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, do vậy nhà trường phải tăng cường giảng dạy 2 ca/ngày mới đáp ứng đủ nhu cầu dạy học.

Khó khăn là vậy, song trường THCS Nguyễn An Ninh vẫn không ngừng phấn đấu, nỗ lực xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh. Đến nay, trường THCS Nguyễn An Ninh được xây dựng và hoàn thiện trên diện tích 8.250m2 với 35 phòng học kiên cố, 12 phòng chức năng, 32 lớp học với 1.231 học sinh, 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên (100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn). Trung bình hàng năm số lượng đầu vào khoảng 288 học sinh (trong đó khoảng 190 học sinh lớp nguồn). Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong công tác giảng dạy, trong 25 năm qua, Trường THCS Nguyễn An Ninh đã trở thành đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục TP.Vũng Tàu về chất lượng dạy học.

Từ năm học 2012-2013, trường được thành phố chọn là đơn vị tổ chức dạy các lớp học nguồn để xây dựng đội ngũ học sinh giỏi cho địa phương, với 3 lớp ban đầu, hiện đã có 27 lớp nguồn thuộc khối 6,7,8,9 và được UBND thành phố phê duyệt Đề án phát triển Trường THCS Nguyễn An Ninh chất lượng cao.

Cô Đoàn Thị Thu Hoài cho biết, là trường đào tạo chất lượng mũi nhọn của thành phố, trong những năm qua, Ban giám hiệu cùng tập thể sư phạm nhà trường luôn trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đổi mới phương pháp giảng dạy với nhiều hoạt động bổ ích cho các em học sinh như: Chương trình rèn luyện 12 giá trị sống; Ngày hội đọc sách; Ngân hàng yêu thương; Thắp sáng ước mơ thiếu nhi; Chợ phiên kế hoạch nhỏ; Xuân yêu thương; Chương trình đối thoại; Rung chuông vàng... Ngoài ra, nhà trường còn khuyến khích, động viên các em học sinh tìm hiểu, tham gia nhiều chương trình, giải thưởng quốc tế như Cuộc thi sáng tạo Robot trẻ Quốc tế; Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á; Toán SASMO; Olympic khoa học Quốc tế HKISO; Olympic toán học toàn cầu CMCC; Olympic tiếng Anh quốc tế HIPPO; Đấu trường Toán học châu Á AIMO…

Với những giải pháp trên, trong 4 năm qua, đã có 1.383 học sinh của trường đạt giải các cuộc thi cấp tỉnh, 260 giải cấp quốc gia. Đặc biệt, năm học 2018-2019, em Lê Quang Đăng, lớp 6.1 đã đạt giải Nhì trong cuộc thi Olympic Toán Singapore và châu Á SASMO. Ngoài ra, nhà trường còn rất nhiều giải thưởng, thành tích cao trong các cuộc thi mang tầm quốc tế khác.

Trong mỗi năm học, nhà trường luôn đề ra kế hoạch thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên luôn tăng cường vận dụng các phương pháp, kỹ năng dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng nhằm tạo sự say mê hứng thú học tập cho học sinh. Ngoài ra, nhà trường đẩy mạnh phong trào “Hai không” với các nội dung: chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo. Từ phong trào này, mỗi GV luôn tìm cách đổi mới phương pháp dạy học để học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả, tham gia viết các đề tài, sáng kiến trong dạy học. Các đề tài có tính thực tiễn, hiệu quả ứng dụng được nhà trường phổ biến rộng rãi để các giáo viên khác tham khảo, học tập. Ngoài việc nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh, nhà trường còn tích cực triển khai nhiều hoạt động xã hội, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cho các em học sinh thông qua các mô hình “Tôi hành động vì TP. Vũng Tàu không rác thải”; “Giáo dục giá trị sống cho học sinh thông qua các hoạt động” giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, thiết thực bổ ích cho các em.

Năm học 2012-2013, trường đã đạt giải vô địch trong cuộc thi chung kết toàn quốc chương trình “Olympia dành cho HS THCS”. Nhà trường đã được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2004-2010 và 2013-2018. Từ năm học 2009-2010 đến 2012-2013, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và tập thể lao động xuất sắc; năm học 2011-2012 và 2012-2013 được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đạt nhiều thành tích trong công tác dạy và học; Năm 2014, trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bài, ảnh: KIM HỒNG