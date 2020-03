Trải nghiệm làm ca sĩ

Với niềm đam mê âm nhạc, nhiều bạn trẻ chọn thử nghiệm và làm mới mình với hình thức giải trí là thu âm ca khúc âm nhạc. 3 năm nay, trào lưu này khá sôi động, thu hút khá đông bạn trẻ đến các phòng thu âm.

Khách thu âm tại Phòng thu Ken Studio (Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh, 160, Hạ Long, TP.Vũng Tàu).

“HÓA THÂN” THÀNH CA SĨ

Không hẹn mà gặp, chiều 11/3, chúng tôi gặp anh Hoàng Huy (27 tuổi, 2815, Nguyễn Chí Thanh, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) đến Phòng thu âm Bà Rịa Hậu Studio (đường số 3, ấp Bắc 3, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) thu âm ca khúc “Cơn mưa băng giá”. Tại đây, anh được chủ phòng thu Trần Thanh Hậu tận tình hướng dẫn cách lấy hơi, chỉnh khẩu hình miệng để phát âm, nhả chữ rõ ràng. Có những câu, anh phải hát đi hát lại cả chục lần khi có vài từ bị “phô”, vào nốt nhạc bị chênh. Cứ thế, chừng 45 phút, anh Huy mới thể hiện xong bài hát để hoàn thiện việc thu âm. Anh Huy là người có năng khiếu và yêu thích âm nhạc, anh thường nhận diễn các show: đám cưới, sự kiện tại TP.Bà Rịa. Không dừng lại ở đó, để thỏa niềm đam mê ca hát, từ năm 2019, anh thường đến Phòng Thu âm Bà Rịa Hậu Studio để thu âm những ca khúc yêu thích. Khi bản thu âm hoàn thiện, anh đăng tải lên facebook, zalo, youtube để làm kỷ niệm và được rất đông bạn bè yêu thích, bình luận tích cực. Có những bản thu âm của anh đạt đến 3.000 lượt người xem trên trang facebook cá nhân.

Tương tự, chị Mai Hân (20 tuổi, 51, Đội Cấn, TP.Vũng Tàu) cũng hay đến Phòng thu âm Bảo Khánh Audio (0509, lô B, chung cư Phoenix, Đô thị Chí Linh, TP.Vũng Tàu) để thu âm những ca khúc yêu thích. Là người năng động, tham gia hoạt động văn nghệ tại Thành Đoàn Vũng Tàu và đi biểu diễn sự kiện vì tình yêu ca hát, nhưng điều khiến chị thích thú hơn cả là cách giải trí với hình thức thu âm ca khúc. Chị Hân cho biết, nghe lại những bản thu âm các ca khúc như: “Quê hương 3 miền”, “Gió vẫn hát rằng anh yêu em”… thấy giọng hát mình trong, mượt mà, cách phát âm, lấy hơi cũng chỉn chu chứ không như khi đứng trên sân khấu hát theo cảm tính, cảm xúc nên lúc hay lúc không. “Hơn nữa, đến phòng thu có nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại, kết hợp với người thu âm có biệt tài mix nhạc, tức là hòa trộn âm thanh của các loại nhạc cụ, giai điệu, giọng hát, tiếng động để tạo một bản nhạc hoàn chỉnh với âm thanh sống động, vang và mạnh khiến mình nghe “đã tai”. Nên tôi rất thích thú với những bản thu âm của mình và tự tin chia sẻ cho bạn bè, người thân nghe”, chị Hân cho biết thêm.

TRÀO LƯU THU HÚT GIỚI TRẺ

Trào lưu thu âm trên địa bàn tỉnh nổi lên khá sôi động 3 năm nay. Vì vậy, tại các phòng thu, không chỉ có các nghệ sĩ chuyên nghiệp, những ca sĩ tự do biểu diễn tại các tụ điểm âm nhạc mà còn thu hút khá đông giới trẻ, độ tuổi từ 16-30. Với sự hỗ trợ của máy móc, trang thiết bị và tài xử lý nhạc của các chủ phòng thu, có thể biến một người hát dở thành hát được, người hát được thành hát tốt và hát tốt sẽ hát hay. Đó cũng là một trong những lý do khiến nhiều người chọn thu âm ca khúc. Anh Bảo Khánh, chủ Phòng thu Bảo Khánh Audio cho biết, khách hàng đến thu âm rất đa dạng. Các bạn tuổi teen thường đến phòng thu để “cover” những bản nhạc hit của các thần tượng ca nhạc nổi tiếng; thanh niên đam mê ca hát đến thu âm để lưu giữ giọng hát làm kỷ niệm, tặng bạn bè, người thân; ca sĩ tự do thu âm nhạc nền để hát tại các tại các phòng trà, quán cà phê; ca sĩ chuyên nghiệp thu âm để phát hành trên các trang nghe nhạc trực tuyến. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều người “chịu chơi” sẵn sàng bỏ ra một khoản chi phí lớn để đầu tư thu âm làm MV tại phòng thu, MV ngoại cảnh và MV phim trường để tặng bạn bè. Hiện mỗi tháng, Phòng thu âm Bảo Khánh Studio phục vụ từ 15-45 khách.

Vì nhu cầu thích thu âm phát triển, khiến các phòng thu âm “mọc” lên khá nhiều trong những năm gần đây và nhiều người sống được bằng nghề thu âm. Anh Vũ Quang Thành, chủ Phòng thu âm Quang Thành (34, Tiền Cảng, TP.Vũng Tàu) cho biết, anh làm nghề kinh doanh đá hoa cương nhưng vì đam mê âm nhạc nên năm 2015, anh đầu tư 100 triệu đồng mở phòng thu âm. Ban đầu, phòng thu của anh chỉ là thú chơi cho riêng mình và phục vụ bạn bè, người thân. Sau đó, trước nhu cầu, anh đầu tư thêm các thiết bị, máy móc hiện đại để “chiều lòng” khách. Đồng thời, 3 năm nay, anh cũng chuyển nghề kinh doanh cho chị và em trai để chuyên tâm làm thu âm và chụp hình đám cưới, sự kiện.

Theo tìm hiểu tại các phòng thu, giá thu âm dao động từ 300 ngàn đồng đến 3 triệu đồng/bài hát, tùy đối tượng, chất lượng giọng hát và phòng thu. Với những ca sĩ chuyên nghiệp, yêu cầu kỹ thuật thu âm cao và cần những người mix nhạc giỏi, giá thu âm có thể từ 10-20 triệu đồng/bài hát.

Để đáp ứng nhu cầu “chơi nhạc” ngày càng đa dạng của khách, các phòng thu đã nâng cấp các thiết bị, máy móc hiện đại, chất lượng và tìm nhiều cách để phát triển khách hàng. Anh Nguyễn Ngọc Hữu, chủ phòng thu Ken Studio (Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh, 160, Hạ Long, TP.Vũng Tàu) cho biết, anh mở phòng thu từ năm 2007. Đến năm 2016, anh mở rộng phòng thu với nhiều trang thiết bị, máy chỉnh nhạc, máy chụp hình, flycam hiện đại, hệ thống điện thông minh, phòng thu đạt chuẩn về chống dội âm, tiêu âm, bẫy âm, cách âm để cho ra những sản phẩm chất lượng cao phục vụ khách. Từ chỗ chỉ mình anh kiêm việc thu âm, chỉnh nhạc, đến nay, phòng thu đã phát triển thêm 7 nhân viên để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của khách. Anh Hữu cũng thông qua mạng xã hội facebook, youtube, hợp tác với các phòng thu ở TP.Hồ Chí Minh để phát triển khách hàng.

Bài, ảnh: THI PHONG