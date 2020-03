Quân - dân cùng giữ gìn an ninh biên giới biển

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh triển khai nhiều mô hình có hiệu quả, nổi bật là việc thành lập tổ tàu thuyền an toàn và tổ an ninh tự quản khu vực biên giới biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bến Đá (TP. Vũng Tàu) tuyên truyền cho ngư dân chấp hành quy định trong quá trình đánh bắt hải sản.

Tỉnh BR-VT có khu vực biên giới biển dài 176km, từ Bình Châu đến cửa sông Cái Mép và các đảo của huyện Côn Đảo, gồm: 26 xã, phường, thị trấn ven biển. Chính vì vậy, trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, cùng với các lực lượng chức năng, ngư dân giữ vai trò rất quan trọng. Sự hiện diện của ngư dân trên biển không chỉ góp phần phát triển kinh tế biển, mà còn khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Mỗi tàu đánh bắt hải sản của ngư dân đánh bắt trong phạm vi chủ quyền là một “cột mốc sống” bảo vệ biên giới. Các tổ, đội đánh bắt xa bờ như những “làng, bản” trên biển, đảo quê hương. Mỗi ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản là “tai, mắt” thông báo, phối hợp với lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình trên biển để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân đội giải quyết, xử lý kịp thời và đúng phương châm, đối sách đối ngoại.

Xác định tầm quan trọng trên, 5 năm qua, lực lượng Biên phòng đã tham mưu cho các địa phương thành lập được 100 tổ tàu thuyền an toàn trên biển với 555 phương tiện và hơn 600 thành viên.

Là một trong những thành viên tổ tàu thuyền an toàn phường 5 (TP.Vũng Tàu), gia đình ông Trần Văn Trung đang làm chủ 3 tàu cá, gồm: BV 9242 TS, BV 8576 TS và BV 97696 TS. Chia sẻ với chúng tôi, ông Trung cho biết, được sự tuyên truyền, vận động của Đồn Biên phòng Bến Đá và ban, ngành, đoàn thể địa phương, các tàu của gia đình ông đã tham gia tổ tàu thuyền an toàn được hơn 5 năm. Mỗi chuyến đánh bắt của tàu ông kéo dài hơn 3 tháng và đều đi cùng 2-3 cặp tàu trong tổ tàu thuyền an toàn. Khi phát hiện luồng cá, các tàu thông báo vị trí cho nhau, giúp việc khai thác có hiệu quả. Việc các tàu trong tổ đánh bắt gần nhau cũng kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Việc tham gia các tổ tàu thuyền an toàn giúp ngư dân vừa đánh bắt hải sản có hiệu quả vừa kịp thời xử lý các tình huống trên biển. Trong ảnh: Ông Nguyễn Đức Nợ, thuyền trưởng tàu BV 98786 TS, thành viên tổ tàu thuyền an toàn phường 5, kiểm tra bộ đàm chuẩn bị cho chuyến đánh bắt dài ngày trên biển.

Còn thuyền trưởng tàu BV 98786 TS, thành viên tổ tàu thuyền an toàn phường 5, ông Nguyễn Đức Nợ (ngụ tại phường 5) cho hay, giữa biển cả mênh mông, bên cạnh sự đồng hành của lực lượng chức năng, chỉ có sự đoàn kết giữa các tàu trong tổ cũng như tất cả ngư dân mới ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đã không ít lần thuyền trưởng Nguyễn Đức Nợ cùng các tàu trong tổ cứu nạn kịp thời, an toàn các trường hợp thuyền viên bị rớt xuống biển hay tai nạn trong quá trình lao động trên biển. “Không chỉ giúp đỡ nhau trong khi đánh bắt hải sản, mỗi lần phát hiện thấy tàu cá nước ngoài có dấu hiệu xâm phạm vùng biển nước ta hay liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên biển, chúng tôi đều thông báo cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý”, ông Nguyễn Đức Nợ chia sẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bến Đá, đơn vị đã tham mưu cho UBND TP.Vũng Tàu thành lập 21 tổ tàu thuyền an toàn (30 phương tiện và 79 thành viên) trên địa bàn các phường thuộc khu vực biên giới biển. Cùng với đó, đã thành lập 47 tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới biển, dựa trên cơ sở mỗi khu phố thành lập 1 tổ với 1 tổ trưởng, 2 tổ phó và các thành viên.

Từ thành viên các tổ này, lực lượng chức năng đã nắm được nhiều tin có giá trị phục vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xâm hại an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển. Điển hình như mới đây, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của tổ tàu thuyền an toàn, Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với đội Phòng chống tội phạm ma túy - BĐBP tỉnh điều tra, xác minh về hoạt động lừa bán người đi lao động trên tàu cá ở địa bàn TP.Vũng Tàu. Qua điều tra, xác minh, BĐBP tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán người dưới 16 tuổi” và ra quyết định bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan gồm: Trần Thị Vân (SN 1978, HKTT: tỉnh Đồng Tháp), Trà Thanh Nhân (SN 1997, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) và Lê Văn Nhân (SN 1968, ngụ tại Long An).

Cùng với TP.Vũng Tàu, các địa phương có khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh cũng đã thành lập được nhiều tổ tàu thuyền an toàn và tổ tự quản ANTT. Điển hình như huyện Long Điền đã thành lập 14 tổ tàu thuyền an toàn/70 phương tiện/84 thành viên và 14 tổ tự quản ANTT; huyện Côn Đảo thành lập 3 tổ tàu thuyền an toàn/15 phương tiện/41 thành viên và 2 tổ tự quản ANTT.

5 năm qua, ngoài tổ tàu thuyền an toàn, các địa phương đã thành lập 184 tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới biển với sự tham gia của gần 1.500 thành viên. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Biên phòng 437 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xâm hại an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển. Lực lượng Biên phòng đã đấu tranh bắt giữ, xử lý 261 vụ/337 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 98 vụ/152 đối tượng về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 55 vụ/128 đối tượng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép...

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, thời gian qua, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh quán triệt và triển khai đầy đủ nghiêm túc Chỉ thị 01. Các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” thường xuyên được củng cố và phát triển mạnh mẽ; ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương được nâng cao. Các tổ tự quản ANTT và tổ tàu thuyền an toàn đã hoạt động từng bước có hiệu quả; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, quần chúng nhân dân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, nền Biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM