Gia tăng số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Bộ LĐ-TB-XH, nếu như tháng 1 chỉ có 29.849 người đăng ký nộp hồ sơ hưởng BHTN, thì đến tháng 2, con số này đã tăng lên 47.164 người, tăng 59,2% so với tháng 1 và tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái (số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 2.2019 là 27.755 người). Trong tháng 2, có khoảng 10% DN phải cắt giảm quy mô sản xuất. Nửa đầu tháng 3, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số lượng DN phải cắt giảm quy mô sản xuất tăng lên rõ rệt, với khoảng trên 15% tổng số DN. Các ngành sử dụng lao động lớn nhất như: dệt may, hàng không, dịch vụ, du lịch… bị tác động mạnh bởi COVID-19 do thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất từ Trung Quốc; khách du lịch chiếm tỷ trọng lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… không đến hoặc bị tạm dừng cấp thị thực đến Việt Nam do dịch bệnh…