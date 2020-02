Khẳng định điểm đến an toàn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ngày 18/2 đã có thư gửi các DN, đối tác trong và ngoài nước khẳng định Quảng Nam là điểm đến an toàn. Được biết, bức thư này đang được Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam dịch ra 6 thứ tiếng gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Thái để gửi đến các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao một số thị trường khách trọng điểm nhằm cung cấp thông tin chính thống về tình hình phòng chống dịch hiện nay của Quảng Nam, nhất là những nỗ lực của chính quyền, khối DN du lịch.

Còn Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cũng vừa có thư bằng 6 thứ tiếng (Việt, Anh, Trung, Hàn, Nhật, Thái) gửi tới tất cả các đối tác khẳng định Đà Nẵng vẫn là điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách.

Trong khi đó, các DN ngành du lịch tại TP. Hồ Chí Minh cũng đang đề xuất mở chiến dịch "Tôi an toàn". Theo đó, các DN cho rằng chống dịch COVID-19 có hiệu quả nhưng vẫn phải phát triển thị trường, không để tình trạng suy giảm, bị động kéo dài. Đây cũng là lúc ngành du lịch có những điều chỉnh, tháo gỡ các nút thắt bấy lâu, đồng thời chuyển tải kịp thời đến du khách về một Việt Nam vẫn an toàn, thân thiện và mến khách.

Trong bối cảnh này, bên cạnh tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19, ngành du lịch BR-VT ngay từ bây giờ cần triển khai các giải pháp để quảng bá đến du khách trong và ngoài nước về điểm đến an toàn, xanh sạch đẹp. Tính đến thời điểm này, BR-VT chưa có trường hợp nhiễm bệnh COVID-19, kể cả người dân và du khách. Công tác kiểm soát dịch bệnh đang được tỉnh triển khai đồng bộ và quyết liệt; thường xuyên chỉ đạo các cấp ngành, địa phương, DN du lịch thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và khách du lịch. Các DN kinh doanh du lịch, khu, điểm tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đều được phổ biến, hướng dẫn đang nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như phun thuốc khử trùng, phát khẩu trang, trang bị máy đo thân nhiệt và dung dịch vệ sinh sát khuẩn, theo dõi lịch trình khách du lịch để đảm bảo sức khỏe an toàn cho người dân, du khách. Hiện nay, mọi hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường. Các khu điểm du lịch, ăn uống, vui chơi giải trí… trên địa bàn tỉnh vẫn mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách. Trong tuần qua, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch cũng đã họp với khối DN du lịch, dịch vụ nắm tình hình và bàn các giải pháp ứng phó, trong đó kiến nghị lãnh đạo tỉnh cho phép tham gia xúc tiến du lịch các thị trường nước ngoài do Tổng cục Du lịch tổ chức nhằm tìm kiếm thêm nguồn khách quốc tế cho du lịch BR-VT.

Bài học từ Thái Lan cho thấy, sau những sự cố bị đánh bom, lũ lụt, dịch bệnh, cơ quan du lịch Thái lập tức có những chiến dịch truyền thông bài bản để quảng bá cho ngành du lịch tại đây. Họ tổ chức nhiều sự kiện, các địa phương phối hợp rất ăn ý, mời truyền thông quốc tế, các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội... đến tham quan và kể những câu chuyện tốt đẹp về con người, đất nước Thái Lan. Các chiến dịch này có thông điệp rất rõ ràng, nhất quán, nhờ vậy du lịch Thái Lan vượt qua những cú sốc rất nhanh. Đây là khoảng thời gian khó khăn với du lịch Việt Nam nói chung, BR-VT nói riêng, tuy nhiên chúng ta hãy “biến thách thức thành cơ hội”, để kiện toàn chất lượng điểm đến, tập trung đào tạo nhân lực, đặc biệt xây dựng môi trường du lịch văn hóa văn minh và an toàn với sự chung tay của cả cộng đồng. Trong đó, việc tăng cường truyền thông, quảng bá về “điểm đến an toàn” sẽ giải tỏa nỗi lo của du khách, truyền đi thông điệp tích cực để du khách yên tâm đến với BR-VT ngày càng nhiều hơn.

