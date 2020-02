Chặn đứng vụ cháy trên núi Minh Đạm

4 giờ chiều 17/2, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy khu vực rừng tại địa phận núi Minh Đạm (thuộc huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ).

Các ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ huy việc dập tắt đám cháy.

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một người dân thị trấn Long Hải phát hiện có đám khói mỏng trên đỉnh núi Minh Đạm đã báo cáo với ngành chức năng. Chi cục Kiểm lâm ngay sau đó đã cử cán bộ kiểm tra. Khoảng 1 giờ sau, đám khói trở nên đậm đặc và tỏa rộng. Thông tin trên được báo cáo về Ban Chỉ đạo PCCCR tỉnh và đơn vị này cùng với chính quyền các huyện Long Điền, Đất Đỏ huy động khoảng 200 người, gồm lực lượng công an PCCC tỉnh, bộ đội thuộc BCH Quân sự các huyện và người dân địa phương triển khai các phương án tiếp cận và dập đám cháy.

Khu vực này chủ yếu là các bụi le, cây dưới tán rừng khô do nhiều ngày không mưa nên lửa bùng phát mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn đã lan rộng trên diện tích cả chục ha. Do địa hình phức tạp, cộng với gió mạnh, đám cháy vẫn tiếp tục lan về phía Đông của ngọn núi. Lãnh đạo tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị Công an PCCC, quân đội, kiểm lâm, và lực lượng tại chỗ của các địa phương, nhanh chóng huy động nhân lực, vật lực để dập tắt đám cháy ngay trong đêm, tránh tình hình tiếp tục diễn biến khó lường.

Theo quan sát của PV Báo BR-VT, đến khoảng 5 giờ chiều, lực lượng chữa cháy được huy động trên 500 trăm người đã cùng căng mình dập tắt vụ cháy rừng tại địa phận núi Minh Đạm (thuộc huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ). Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đám cháy không bùng phát trên diện rộng mà chia thành các điểm nhỏ, diện tích vài mét vuông. Các cây cháy chủ yếu là các trảng cỏ, bụi le và các cây khô. Thời điểm này, gió bắt đầu thổi mạnh khiến khói dày đặc, cùng với việc địa hình trên núi hiểm trở khiến việc chữa cháy cực kỳ khó khăn.

Lực lượng chữa cháy xử lý các điểm cháy xa trục đường chính.

Các xe chữa cháy được huy động tới hiện trường dập lửa.

6 xe chữa cháy với hàng trăm mét ống, tải hàng trăm mét khối nước liên tục phun xịt các điểm được xác định là khu vực trọng yếu của đám cháy. Tuy nhiên, việc tiếp cận dập lửa rất khó khăn do địa hình hiểm trở, nhiều điểm cháy ở đỉnh núi nên xe chữa cháy không thể tiếp cận. Do đó, các ống nước dài được công an PCCC kéo lên một số khu vực gần đường chính để phun dập lửa. Đối với một số điểm đường ống nước không thể kéo tới, bộ đội và người dân địa phương còn khuân từng can nước cùng máy thổi hơi lên tận nơi để dập lửa.

Minh Đạm là dãy núi có chiều dài 9km, chỗ rộng nhất là 4km, thuộc địa phận các xã Tam Phước, Phước Hưng, thị trấn Long Hải (Long Điền), Phước Hải, Long Mỹ (Đất Đỏ). Dãy núi này có các Hòn Đá Dựng cao 173m, Hòn Thung 217m, Chóp Mao 323m.

Đến khoảng 7 giờ tối, các điểm cháy tại rừng Minh Đạm đều đã được dập tắt. Đám cháy cơ bản được khống chế. Mặc dù vậy, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tuấn Quốc, lực lượng kiểm lâm và dân quân địa phương vẫn duy trì tuần tra và tiếp tục bám sát theo dõi các khu vực nguy cơ cao để kịp thời phát hiện và xử lý.

Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin, ảnh: QUANG VINH