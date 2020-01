Trao quà Tết cho người nghèo, người khuyết tật

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 9/1, các địa phương, tổ chức, DN, mạnh thường quân đã thăm, tặng quà các đơn vị, gia đình chính sách, người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

* Sáng 9/1, Đoàn lãnh đạo huyện Long Điền do đồng chí Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết: Tiểu đoàn 59 Tên lửa, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ), Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí, Công an huyện, Điện lực huyện; thăm hỏi và chúc Tết ông Phạm Văn Chí, thương binh 4/4, ngụ tại xã An Nhứt; bà Nguyễn Thị Sửu, mẹ liệt sĩ ngụ tại xã Tam Phước. (Ngọc Tuyền)

* Sáng 9/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao 100 suất quà (do Công ty CP cấp nước BR-VT tài trợ) cho hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật sinh sống trên địa bàn xã An Nhứt, huyện Long Điền. Dịp này, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho 103 cụ già neo đơn đang được chăm sóc tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn tỉnh. (Phi Dũng)

* Sáng 9/1, Công an huyện Châu Đức tổ chức thăm, tặng 64 phần quà cho cán bộ kháng chiến, thương bệnh binh, người có công với cách mạng tại xã Xuân Sơn và phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện. (Hoàng Hậu)

Đại diện Công ty CP Cấp nước BR-VT trao quà Tết cho người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật tại xã An Nhứt, huyện Long Điền.

* Sáng 9/1, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc trao tặng 218 phần quà cho hộ nghèo xã Bình Châu. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm với tổng số tiền là 109 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và mạnh thường quân đóng góp. (Nguyễn Thắng)

* Sáng 9/1, tại huyện Long Điền, Ban công tác từ thiện tỉnh BR-VT đã đến thăm và tặng 250 phần quà Tết cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: mì, đường, dầu ăn, bánh, kẹo, mứt Tết…, tổng trị giá quà tặng là 100 triệu đồng do các thành viên Ban công tác từ thiện đóng góp và vận động các DN trên địa bàn tỉnh hỗ trợ. (Hoàng Trang)

* Chiều 9/1, Đoàn Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức thăm, tặng quà các cụ già đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn (xã An Ngãi, huyện Long Điền). Các ĐVTN đã trao tặng các cụ 100 phần quà gồm: bánh, kẹo, sữa… (tổng trị giá 5 triệu đồng, do các SV trong trường đóng góp). Nhân dịp Tết Canh Tý, nhà trường cũng trao tặng 20 phần quà (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng cho SV có hoàn cảnh khó khăn của trường). (Diễm Quỳnh)