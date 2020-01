Bảo đảm tiêu chí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Chiều 31/1, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đi sâu phân tích các vấn đề về tình hình bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông, cấp cứu, phòng chống dịch bệnh... trong dịp Tết.

Người dân trên địa bàn tỉnh vừa trải qua một kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong ảnh: Người dân vui chơi Tết tại đường hoa Bà Rịa.

ỔN ĐỊNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Báo cáo tóm tắt tình hình 7 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến mùng 5 Tết Canh Tý), ông Huỳnh Xuân Vinh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, thị trường trước và trong Tết được giữ ổn định. Các đơn vị phân phối, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh đáp ứng đủ cho nhu cầu thị trường. Ước tính tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ dịp Tết toàn tỉnh đạt khoảng 442 tỷ đồng. Công tác quản lý thị trường được ngành chức năng và các địa phương siết chặt. Trong dịp Tết, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã thực hiện 412 lượt kiểm soát giá cả thị trường, kiểm tra 53 vụ, phát hiện 48 trường hợp vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 484 triệu đồng.

Tại các địa phương đã huy động các nguồn lực xã hội tổ chức thăm hỏi, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác trong dịp Tết; đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa các mô hình vui chơi, giải trí, tạo cảnh quan, sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong dịp Tết.

AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Dưới tác động của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, tình hình tai nạn giao thông trong dịp Tết đã có những chuyển biến tích cực, giảm sâu cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người bị thương, số người chết. Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT dẫn chứng, trong dịp Tết, toàn tỉnh ghi nhận 4 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 4 người bị thương, giảm 8 vụ, giảm 2 người chết và số người bị thương giảm 13 người so với Tết năm 2019.

Bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cũng cho hay, trong dịp Tết, các cơ sở y tế trên toàn tỉnh đã cấp cứu hơn 5.722 trường hợp. Điều đáng mừng là tình hình tai nạn cấp cứu liên quan đến rượu bia tại các cơ sở y tế đã giảm khoảng 20% so với Tết năm 2019.

Về tình hình an ninh, trật tự, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững cả trên đất liền, hải đảo, trên biển, trên không. Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy tại TP. Vũng Tàu đã được lực lượng chức năng xử lý kịp thời. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu hộ 42 trường hợp tai nạn do tắm biển. Tuy nhiên, đáng tiếc đã xảy ra 5 trường hợp tử vong do đuối nước. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân tắm ở vùng biển không an toàn. Đây cũng là cảnh báo người dân cần phải tuân thủ việc tắm biển ở những vùng biển được phép tắm, có lực lượng cứu hộ, chấp hành các quy định của bãi tắm...

Trước tình hình cấp bách của dịch bệnh nCoV trong cả nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã yêu cầu UBND tỉnh phải tổ chức cuộc họp với tất cả các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan ngay vào đầu tuần sau, để cùng phối hợp triển khai quyết liệt các giải pháp giám sát, phòng chống ngăn chặn dịch bệnh nCoV xâm nhập vào BR-VT.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao việc tổ chức kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; điều tiết cung cầu hàng hóa phục vụ Tết cho người dân hợp lý; cứu hộ cứu nạn kịp thời.

Một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và Quý I/2020: Chuẩn bị tốt buổi họp mặt Doanh nghiệp và nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020 và công tác phối hợp cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng tại Côn Đảo vào ngày 3/2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp triển khai Kế hoạch Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân, bảo đảm thực hiện chỉ tiêu giao quân đúng theo kế hoạch. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội 2 tháng đầu năm 2020. Chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 28, 29 dự kiến tổ chức trong Quý I/2020...

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tiếp tục kiểm soát tốt tình hình thương mại, dịch vụ, bảo đảm cân đối cung cầu, không để doanh nghiệp bị ảnh hưởng sản xuất và bảo đảm tiêu dùng cho người dân; xử lý nghiêm các trường hợp tham gia tệ nạn cờ bạc, bài trừ các loại hình cờ bạc trá hình; có giải pháp khắc phục tình trạng rác thải tồn đọng trong Tết; tiếp tục kiểm soát phòng chống cháy rừng trong mùa khô... Đặc biệt, các sở, ngành cần quan tâm, có giải pháp hỗ trợ các DN trở lại hoạt động bình ổn sau Tết, khắc phục tình trạng người lao động không trở lại các DN làm việc sau Tết.

Về công việc trọng tâm sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh phải chỉ đạo quyết liệt việc thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua, khởi công trước tháng 6/2020, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư đạt tiến độ đề ra.

MINH THIÊN