Trao nhà cho cựu chiến binh, gia đình khó khăn

Chiều 17/12, tại thôn Sơn Thành, xã Sơn Bình (huyện Châu Đức), Bộ CHQS tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh và UBND huyện Châu Đức tổ chức trao “Nhà tình nghĩa quân - dân” cho gia đình bà Lý Thị Bích Phượng, là người dân tộc Châu Ro có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Căn nhà được trao có diện tích 60m2, với chi phí xây dựng 120 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ huyện Châu Đức hỗ trợ 50 triệu đồng; UBND huyện Châu Đức vận động hỗ trợ 30 triệu đồng; phần chi phí còn lại do gia đình đóng góp xây dựng. Ngoài ra, lực lượng dân quân thường trực Ban CHQS xã Sơn Bình cũng tham gia giúp đỡ xây nhà cho gia đình. Tại lễ trao nhà, đại diện Bộ CHQS tỉnh và UBND huyện Châu Đức đã tặng một số vật dụng sinh hoạt cho gia đình bà Phượng.

●Sáng 17/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC và xã Lộc An tổ chức lễ trao tặng căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình ông Nguyễn Văn Nguyệt, hội viên Hội CCB xã Lộc An ở ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Theo đó, từ nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC và phần đóng góp của gia đình, Hội CCB xã cùng gia đình đã sửa chữa căn nhà cấp 4 đã xuống cấp gồm: thay mái tôn, cửa chính, cửa sổ; sơn sửa lại tường, sân, trụ cổng, làm mới nhà vệ sinh, hệ thống điện. Tổng chi phí xây dựng căn nhà khoảng 61,3 triệu đồng.

Dịp này, Hội CCB tỉnh, Hội CCB Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC và xã Lộc An đã tặng một số vật dụng cần thiết phục vụ sinh hoạt hàng ngày của gia đình.

VÂN ANH - PHƯƠNG NAM