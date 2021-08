Yêu Bà Rịa - Vũng Tàu trong từng lời ca, nốt nhạc

Với tình yêu đặc biệt dành cho Bà Rịa - Vũng Tàu, 3 ca khúc “Quê hương đẹp mãi những mùa xuân” - Hoàng Thanh Thu (bút danh: Thanh Hoàng); “Chặng đường vươn tới tương lai” - Phan Thiết và “Vũng Tàu tình yêu của tôi” - Trần Cao Vân đã đoạt giải A tại Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh. Mỗi ca khúc có những giai điệu, lời ca riêng nhưng đều thể hiện tình yêu, ca ngợi vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu trong từng lời ca, nốt nhạc.

Nhạc sĩ Phan Thiết sáng tác ca khúc “Chặng đường vươn tới tương lai”.

Nhạc sĩ Phan Thiết (sinh năm 1949, quê Nam Định, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh) là người gắn bó sâu nặng với BR-VT. Ông bắt đầu làm việc tại Trung tâm Văn hoá huyện Châu Thành (một huyện cũ thuộc tỉnh Đồng Nai), sau tách tỉnh thuộc về BR-VT từ năm 1985. Yêu mến con người và mảnh đất nơi đây, nhạc sĩ Phan Thiết đã có 56 bài hát sáng tác về quê hương BR-VT. “Nơi đây là một phần cuộc sống của tôi. Tôi yêu phong cảnh đẹp trên mảnh đất này, đặc biệt là những lúc về chiều. Do vậy, tôi sáng tác nhiều ca khúc về hoàng hôn phố biển với những nét đặc trưng là dầu khí, công nghiệp cảng biển. Biết thông tin về cuộc thi sáng tác ca khác 30 năm thành lập tỉnh, nhạc sĩ Phan Thiết đã ấp ủ để viết nên ca khúc “Chặng đường vươn tới tương lai”.

Nhạc phẩm là thể loại chính ca hình thức hợp xướng nhỏ nên mang âm hưởng hào hùng, lời ca hào sảng mang nội dung tự hào với sự đi lên của quê hương BR-VT trong suốt chặng đường 30 năm, phát triển mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao và tiếp bước trên chặng đường mới vươn tới tương lai. Hiện nhạc sĩ Phan Thiết sống cùng gia đình tại căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Văn Nguyễn, tổ 2, khu phố 4, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa. Mặc dù ông đang mắc một số bệnh, thường xuyên mất ngủ vì khó thở nhưng ngọn lửa đam mê sáng tác luôn bùng cháy, dự kiến sẽ xuất bản tập ca khúc về BR-VT trong thời gian tới.

Nhạc sĩ Hoàng Thanh Thu sáng tác ca khúc “Quê hương BR-VT đẹp mãi những mùa xuân”.

Với ca khúc “Quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đẹp mãi những mùa xuân” của nhạc sĩ Hoàng Thanh Thu (ngụ TP. Hồ Chí Minh) lại mang hơi thở của tình cảm du khách say đắm BR-VT trong những lần đến thăm. Là nhạc sĩ nữ nên sáng tác của bà mang tỉnh cảm nhẹ nhàng, da diết và sâu sắc. “Mỗi người trong chúng ta đều có thể có những miền quê hương của mình. Đó có thể là ta được sinh ra, đã sống và lớn lên nhưng cũng có những miền ta đi ngang qua cũng đã là một phần của đời mình. BR-VT đã gợi cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi xuân. Trong miền kí ức ấy hiên ra sự mênh mang của biển Vũng Tàu; hình ảnh đóa Lê-ki-ma vẫn nở hoa mỗi mùa thu và những cánh đồng lúa bát ngát thơm hương, quê hương của người nữ anh hùng Võ Thị Sáu gợi nhớ về lịch sử anh dũng hào hùng; vùng suối nóng êm đềm Bình Châu, rồi băng qua những cánh rừng xanh cao su bát ngát như những đoàn quân xếp hàng thẳng tắp, vô tận... Tất cả đã cho tôi cảm xúc rung động và hình thành giai điệu, chắp cánh cho cái tứ ca khúc. Bài hát là kỷ niệm thật đẹp với một miền quê tôi…”, nhạc sĩ Hoàng Thanh Thu tâm tình.

Đối với nhạc sĩ Trần Cao Vân (sinh năm 1959 tại Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam) thì chỉ duy nhất một lần đặt chân đến BR-VT vào mùa hè năm 2018 cũng đủ để ông yêu, nhở mảnh đất này. Phong cảnh và con người BR-VT đã để lại trong lòng ấn tượng không phai mờ, thành tình yêu, nỗi nhớ và cho ông bao cung bậc cảm xúc về tình đất, tình người để rồi gửi gắm tình cảm ấy qua ca khúc “Vũng Tàu tình yêu của tôi”.

Nhạc sĩ Trần Cao Vân dù chỉ một lần đến TP.Vũng Tàu đã sáng tác nên ca khúc “Vũng Tàu tình yêu của tôi”.

Nhạc sĩ Trần Cao Vân bộc bạch: “Sau khi nhận được thông tin về cuộc vận động sáng tác ca khúc về BR-VT, tôi đã hồi tưởng về lần đầu tiên đến TP.Vũng Tàu và những cảm xúc về thành phố biển cùng tình yêu, con người nơi đây đã ùa đến rất tự nhiên. Nung nấu những lời ca và giai điệu trong khoảng 1 tháng và chỉ cần ngồi vào bàn trong vòng 1 ngày đêm là đã hoàn thành ca khúc “Vũng Tàu tình yêu của tôi”. Những giai điệu theo phong cách jazz và pop có tính chất vui, sôi động: “Kìa những tia nắng lấp lánh vừa lên trên phố biển… Nhẹ nâng cánh chim bên thuyền ra khơi xa Vũng Tàu, thành phố sáng bừng lên chào ngày mới”… như mang hơi thở tươi trẻ tuổi đời của tỉnh BR-VT vậy”.

Nhạc sĩ Trần Cao Vân cũng chia sẻ, trước đây, ông là giảng viên Trường CĐ Sư phạm Quảng Nam (nay là ĐH Quảng Nam), cho đến khi nghỉ hưu. Tháng 12/2020, ông chuyển về TP. Hồ Chí Minh sinh sống. Sau hơn 30 năm sáng tác, nhạc sĩ Trần Cao Vân đã đạt được nhiều giải thưởng có giá trị như: “Mơ quê”, giải xuất sắc tại liên hoan Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2011; “Người đàn ông Cơ Tu”, giải xuất sắc năm 2012; giải A tại cuộc thi sáng tác ca khúc về Quảng Nam lần thứ I với bài hát “Trà My gọi”; giải B Tặng thưởng VHNT Đất Quảng năm 2010 với ca khúc “Sóng vọng ngàn sau”; “Chiếc vòng K-Lim”, giải C cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số miền núi 2013; “Con ve gọi hè”, giải C cuộc thi sáng tác ca khúc về tuổi trẻ và nhà trường của Bộ GD-ĐT năm 2013... Với những cống hiến ấy, nhạc sĩ Trần Cao Vân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa nghệ thuật, Kỷ niệm chương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG