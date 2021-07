Những kỳ vọng cho phim Việt xuất ngoại

Gần đây phim Việt đang có những tín hiệu đáng mừng khi xuất quân ra thị trường nước ngoài. Ngoài doanh thu phòng vé đã được đứng vào top “ăn khách”, phim Việt còn được phát hành trên các nền tảng thu phí tại thị trường nước ngoài, góp phần tăng nguồn thu cho phim tạo động lực cho các nhà sản xuất trong nước mạnh dạn đầu tư nhiều hơn cho tác phẩm của mình. Tuy vậy, cũng còn nhiều vấn đề cần được nhìn nhận tỉnh táo, khách quan về phim Việt để có những chiến lược lâu dài và bền vững chinh phục khán giả trong nước lẫn nước ngoài.

Phim Bố Già mang lại nhiều tín hiệu vui cho điện ảnh nước nhà.

KỲ VỌNG CHO PHIM VIỆT

Sáng 3/6, Box Office Mojo-đơn vị thống kê phòng vé ở Mỹ-công bố bảng doanh thu trong tuần 28-30/5, phim Bố già (Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đồng đạo diễn, Trấn Thành Town, HKFilm và Galaxy Studio phối hợp sản xuất) tên quốc tế là “Dad! I’m sorry” thu 350 ngàn USD (hơn 8 tỷ đồng) trong tuần đầu ra mắt, xếp thứ 10 trong top doanh thu, sau các bom tấn như A quiet place 2 (47,5 triệu USD), Cruella (21,4 triệu USD). Trang Indiewire đánh giá phim Bố già là hiện tượng bất ngờ của phòng vé khi đạt doanh thu ấn tượng dù quy mô chiếu hẹp. Phim Bố già ra mắt chủ yếu ở các bang California, Texas... và nhận được sự ủng hộ từ khán giả Việt tại hải ngoại. Xem Bố già hôm 2/6, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết nhiều người bạn của chị phải mua vé trước vài ngày hoặc không mua được suất tối. “Tôi thích không khí đời thường, có phần lầy lội của khu xóm trong phim với các nhân vật Giàu, Sang, Phú, Quý. Khi phim kết thúc, nhiều người bạn của tôi đỏ hoe mắt”, chị nói.

Theo thông tin từ nhà sản xuất bộ phim Lật mặt: 48h (Đạo diễn Lý Hải, Công Ty TNHH Lý Hải Production), bộ phim đã chính thức được trình chiếu tại Mỹ từ ngày 18/6 ở các bang, thành phố lớn như: California, Texas, Colorado, Georgia, Washington, Arizona, Illinois, New Jersey, Atlanta, Virginia, Florida, Phoenix, Arizona, Illinois, Philadelphia, New Jersey. Riêng Boston-Massachusetts đã mở bán vé từ 2/7. Tính đến thời điểm hiện tại, các rạp đã mở bán vé và tình hình đang tiến triển rất khả quan dù một số phòng chiếu vẫn trong tình trạng lấp đầy khán giả. Lật mặt: 48h trở thành bộ phim Việt Nam đầu tiên mở hơn 22 rạp trong tuần đầu tiên công chiếu, nhiều nhất so với các tác phẩm phim Việt khác từng ra rạp tại thị trường Mỹ. Đặc biệt vừa qua trong một suất chiếu tại Mỹ có sự tham dự của Ngài thị trưởng Fountain Valley-Patrick Harper và phu nhân cùng các khán giả nghệ sĩ ở hải ngoại như: Ngọc Quyên, Phạm Khánh Hưng, Phạm Thanh Thảo, MC Ngọc Khánh, Châu Tuấn, Tân Huy Khánh… mọi người đã dành nhiều lời khen ngợi cho Lật mặt: 48h tại Mỹ.

Ngoài ra còn phải kể đến phim “Bóng đè” của đạo diễn Lê Văn Kiệt đã được thị trường phim quốc tế săn đón với số lượng quốc gia mua lại bản quyền gây sốt. Cụ thể, trên trang IMDB-trang cung cấp thông tin dữ liệu phim hàng đầu thế giới cho biết cho đến thời điểm hiện tại đã có đến 25 nước trải dài trên khắp thế giới như: UAE, Australia, Bahrain, Ai Cập, Indonesia, Iraq, Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Myanmar, New Zealand, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Singapore, Syria, Yemen,... và một số nước vẫn đang thương thảo để lấy phim về (thông tin sẽ được nhà sản xuất cập nhật trong thời gian sớm nhất). Đây là dấu hiệu đáng mừng cho ê-kíp làm phim cũng như nền điện ảnh Việt Nam bởi trước đây, số lượng phim Việt được mua bản quyền phát hành tại nước ngoài còn khá hạn hẹp.

VUI MỪNG NHƯNG CẦN TỈNH TÁO

Không thể không vui khi các tác phẩm văn hóa nghệ thuật trong nước đang dần dần có mặt ở những thị trường khó tính và đạt những thành quả nhất định. Đó là động lực lớn để các văn nghệ sĩ nước nhà tiếp tục phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để vươn tầm cao hơn, xa hơn. Nhưng cũng phải tỉnh táo để có những kế hoạch dài hơi, chìn chu hơn, thuyết phục hơn cả những nhà chuyên môn trong và ngoài nước.

Nhìn nhận khách quan rằng khán giả chính của các bộ phim Việt tại nước ngoài vẫn là Việt kiều. Đại diện của Công ty 3388 Films - đơn vị đối tác với Galaxy Studio (Việt Nam), phát hành phim Bố già tại Mỹ cũng xác định đối tượng xem chính là cộng đồng người Việt. Việc này thể hiện ngay ở những địa điểm chiếu của Bố già, chính là những vùng tập trung đông người Việt sinh sống nhất trên đất Mỹ: California, San Jose, Orange County, San Diego, Texas, Virginia, Georgia, Florida, Arizona…

Trước đó, phim Hai Phượng của Ngô Thanh Vân được xem là bứt phá ở thị trường hải ngoại, bởi không chỉ “bội thu” khi chiếu tại Mỹ, phim còn gặt hái doanh thu 19 tỉ đồng chỉ sau 1 tuần ra rạp ở Trung Quốc và đó cũng là mong mỏi và khát khao của các nhà làm phim Việt, như chính Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Việt Nam là một đất nước có bề dày văn hóa và lịch sử, chúng ta có nhiều câu chuyện hay để kể cho bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Vì thế khi bắt đầu bước chân vào công việc sản xuất phim, tôi luôn cố gắng để mang đến những bộ phim đậm chất Việt Nam, và tìm cách để quảng bá những sản phẩm của mình ra thị trường thế giới. Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thái Lan... đều làm được thì tôi tin rằng Việt Nam cũng có thể làm được điều đó”.

Khán giả Việt luôn kỳ vọng ở đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà với tài năng và nhiệt huyết của mình sẽ ngày một khẳng định hơn những tác phẩm thuyết phục trên cả hai mặt trong nước và quốc tế.

VŨ THANH HOA