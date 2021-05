Châu Hoài Thanh - Thơ là nguồn động viên, an ủi và sẻ chia...

Chúng tôi có cuộc gặp gỡ với nhà văn, nhà thơ Châu Hoài Thanh (SN 1966, hội viên Hội VHNT tỉnh) tại khuôn viên trường THCS Phước Thắng (TP.Vũng Tàu). Chị vừa nhận giải C (cuộc thi không có giải A) cuộc thi thơ trên báo Văn Nghệ. Dưới tán phượng vỹ mát rượi lẫn trong tiếng ve kêu râm ran, hình ảnh nhà văn Châu Hoài Thanh mộc mạc, dung dị, nhẹ nhàng trải lòng về quãng thời gian bén duyên với nghiệp văn thơ…

Tác giả Châu Hoài Thanh (giữa) nhận giải C Cuộc thi thơ Báo Văn nghệ vào ngày 9/4/2021.

Yêu văn thơ từ thuở là học sinh, tốt nghiệp THPT, cô nữ sinh Nguyễn Thị Thư (nhà văn Châu Hoài Thanh) lại theo học ngành kỹ thuật. Để rồi sau những năm tháng buôn ba với cuộc sống, chị mới có cơ hội được sáng tác. Đó là vào năm 2011, chị làm nhân viên tạp vụ trường THCS Phước Thắng. Chính nơi đây, chị được gần gũi, tiếp xúc và quan sát các em HS. Nhìn lứa tuổi học trò hồn nhiên, trong trẻo ấy, những cảm xúc sáng tác được nhen nhóm trong chị. Từ những chất liệu ấy, trong quãng thời gian 10 năm, Châu Hoài Thanh đã cho ra đời các tác phẩm dành cho lứa tuổi HS và trở thành nhà văn, nhà thơ tay ngang, đoạt nhiều giải thưởng văn thơ. Những tác phẩm đã xuất bản như: Đường đến bình minh (truyện ngắn), Mưa nắng sân trường (truyện thiếu nhi), Những ý nghĩ nổi loạn (truyện ngắn), Thiên đường và bóng tối (truyện dài thiếu nhi), Lục bát cho riêng mình (thơ), Sợi nắng ban mai (truyện dài thiếu nhi), Giấc mơ bay (truyện dài thiếu nhi), Đi hết xóm là đồi. Trong đó có 3 tập sách đã được Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền.

Mới đây, nhà văn, nhà thơ Châu Hoài Thanh gửi 2 sáng tác: Màu thời gian và Hương tóc mẹ tham dự giải thi thơ Báo Văn Nghệ và giành giải C chung cuộc. Nếu Màu thời gian là những trải nghiệm triết lý về thời gian, chiêm nghiệm về cuộc sống thì Hương tóc mẹ là những ký ức, cảm xúc về mẹ, về những nỗi niềm của mẹ mà tác giả đã cảm nhận và thấu hiểu. Giữa những bộn bề, vòng xoáy của cuộc đời, mẹ của tác giả vẫn có những niềm riêng khắc khoải, về ký ức đau buồn mất đi người thân trong chiến tranh… Tác giả mong muốn vuốt ve, an ủi nỗi đau của mẹ mình:

“Đi bao lâu sẽ gặp cánh đồng

sẽ gặp mùi hương trên tóc mẹ?

mẹ chở niềm tin như gió chở cơn mưa nặng hạt

mỗi ngày đắng đót ru cánh đồng con

chiến tranh như vết cắt

để lâu thêm héo mòn

mẹ vẫn trò chuyện với cái bóng của bà ngoại và các dì

hàng đêm

cánh đồng cày sâu đỏ máu

con lớn lên

mắt phù sa trôi trên bãi bồi

hạt lúa, củ khoai vẽ lại hình khuôn mặt có nhiều nếp nhăn

và những tiếng cười trong như sương…

những khuôn mặt con chưa bao giờ gặp…”.

(Hương tóc mẹ)

Tác giả Châu Hoài Thanh xem lại tác phẩm đoạt giải C Cuộc thi thơ Báo Văn nghệ.

Tâm sự về giải thưởng lớn này, tác giả Châu Hoài Thanh cho biết: “Nhận được tin mình đoạt giải C trong cuộc thi này, tôi hoàn toàn bất ngờ bởi thấy thật sự thấy thơ mình chưa thể bằng hoặc hơn ai đó trong biển mênh mông của những người làm thơ. Do tôi đến với văn, thơ khá muộn mặc dù tôi yêu thơ từ ngày còn đi học. Với tôi, thơ là lời tâm sự. Khi con người ta không thể nói hết với nhau bằng ngôn ngữ thì tìm đến thơ. Những phát hiện mới khi đọc và cảm nhận thơ khiến con người ta cảm thấy mình được thăng hoa. Những lúc buồn, thơ là nguồn động viên an ủi. Những lúc vui, thơ cũng biết sẻ chia. Tôi làm thơ cũng vì thơ có tiếng nói riêng. Có cách thể hiện riêng khiến người nghe dễ thẩm thấu và người viết dễ thể hiện. Tôi thường viết theo mạch cảm xúc mà không theo một tuần tự sắp xếp nào. Đến khi điều muốn nói thể hiện gần hết tôi mới phải ngồi để sửa chữa và sắp xếp lại cho logic. Tôi làm thơ thường bỏ nửa chừng và có khi sau cả tuần tôi mới mở ra, đọc lại và sắp xếp”.

Đối với nhà văn, nhà thơ Châu Hoài Thanh, sự ghi nhận của người yêu văn, thơ đối với những tác phẩm của chị đã là một sự thành công. Chị thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa đẩy để chị được nhận công việc ở trường học. “Có lẽ, được sống và làm việc tại một ngôi trường THCS, hằng ngày được tiếp xúc với thế giới học trò sinh động đã giúp Châu Hoài Thanh có một thế giới sinh động đầy màu sắc của tuổi học trò. Tôi cũng vừa hoàn thành tập truyện dài về đề tài thiếu nhi mang tên Chuyến đò chìm và đang ấp ủ viết cuốn tiểu thuyết Những cơn sốt hứa hẹn những trải nghiệm mới cho bạn đọc” - tác giả Châu Hoài Thanh cho hay.

Trước khi chia tay tác giả Châu Hoài Thanh, những chia sẻ rất thật của chị khiến tôi ngưỡng mộ: “Tôi đang đi làm nên thời gian dành văn thơ và cũng như các hoạt động văn học dự trại sáng tác hay hội họp gặp gỡ không nhiều. Điều đó cũng hạn chế một phần trong cảm xúc sáng tác. Nhưng cho dù cuộc sống có quay cuồng đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩa mình sẽ bỏ thơ văn mà đi theo một con đường khác, một đam mê khác mặc dù có đôi lúc tôi phải tạm gác lại sáng tác để lo cho cuộc sống gia đình”…

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG