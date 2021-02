Những bộ phim được mong chờ trong năm 2021?

Năm 2020 là một năm đáng quên đối với điện ảnh thế giới khi hàng loạt bom tấn liên tục bị hoãn chiếu. Đứng trước thực trạng đó, các hãng sản xuất đã phải cân nhắc kỹ lưỡng nhiều phương án để có thể cứu vãn số phận của những đứa con tinh thần của mình trong năm 2021, khi dịch bệnh vẫn tiếp tục đe dọa nền công nghiệp điện ảnh dù hy vọng đang bắt đầu nhen nhóm nhờ sự xuất hiện của vắcxin.

Một trong số đó có thể kể đến quyết định đầy táo bạo của Warner Bros khi hãng phim này tuyên bố sẽ cho ra mắt tất cả các phim của mình đồng thời tại rạp và trên nền tảng trực tuyến HBO Max.

Điều này đồng nghĩa là hàng loạt những cái tên đáng chú ý trong thời gian qua như “Dune” (Denis Villeneuve) hay “Matrix 4” (Lana Wachowski) sẽ được trình chiếu trên HBO Max song song với lịch chiếu tại các rạp trên thế giới. Tuy nhiên, tất cả các phim sẽ được tháo khỏi nền tảng này sau một tháng trình chiếu và chỉ quay trở lại sau khi đĩa phim đã được phát hành.

Mặc cho vô số những bất cập, 2021 vẫn được báo giới nhận định là một năm thú vị đối với điện ảnh thế giới với các tác phẩm thuộc đa dạng các thể loại cùng sự trở lại của những thương hiệu đình đám mà tiêu biểu là The Matrix sau gần hai thập kỷ; hơn hết, trong số đó có những cái tên đã được giới mộ điệu mong ngóng từ… năm trước nữa vì lịch chiếu từng bị dời vô thời hạn như “The French Dispatch” (Wes Anderson) hay “West Side Story” (Steven Spielberg).

Nomadland, Coming 2 America, A Quiet Place 2, Black Widow, The French Dispatch, Last Night in Soho, Dune, No Time to Die là một số bộ phim đáng chú ý đang được kỳ vọng sẽ ra mắt trong năm 2021.

NGUYỄN QUÂN