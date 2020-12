Noo Phước Thịnh - Phía sau thiên đường

Nếu bất ngờ được hỏi ở dòng nhạc trẻ Việt hiện nay, nam ca sĩ nào vừa sở hữu vẻ đẹp ngoại hình, vừa sở hữu chất giọng có dấu ấn riêng cùng khả năng vũ đạo cuốn hút và giữ vững được phong độ ca hát hơn 10 năm trong môi trường showbiz đua tranh khắc nghiệt, có lẽ tôi sẽ chọn Noo Phước Thịnh. Tôi nhớ, trong một khoảng thời gian buồn vì những tâm sự riêng, tôi đã nghe rất nhiều lần một ca khúc qua giọng ca truyền cảm của Noo Phước Thịnh: “Sao con tim em cứ thắt lại / Những khi mà anh đã hứa thật nhiều / Tình yêu mà anh đã trao chỉ là giấc mơ nhẹ thoáng vụt bay / Chỉ mong rằng anh hiểu em dù mai xa cách…”.

(Hạnh phúc thoáng qua - Nguyễn Đình Vũ)

Ca sĩ Noo Phước Thịnh

Tên “Noo” vì sinh gần ngày Noel

Tên thật của Noo Phước Thịnh là Nguyễn Phước Thịnh, sinh ngày 18/12/1988. Nhiều người tò mò về nghệ danh Noo của nam ca sĩ, anh chia sẻ: Vì Noo sinh vào ngày 18/12, gần với ngày Noel 25/12 nên cha mẹ anh đã dùng chính tên Noel là tên gọi con trai ở nhà. Vì tên Noel đọc dài và có vẻ rắc rối nên anh được chuyển gọn lại thành No. Nhưng No trong tiếng Anh lại có nghĩa phủ định nên ba mẹ anh lần nữa thêm một chữ “o” để chuyển thành Noo cho may mắn.

Noo học cấp 3 tại trường THPT Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh. Noo bắt đầu sự nghiệp của mình kể từ khi là SV khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Hutech TP.Hồ Chí Minh. Trước khi trở thành ca sĩ, anh được biết đến với vai trò người mẫu ảnh của các tạp chí tuổi teen những năm 2007-2008. Noo còn tham gia đóng phim như Kính vạn hoa và một vài phim khác với vai phụ trước khi bắt đầu ước mơ âm nhạc của mình.

Khả năng âm nhạc của anh vô tình được phát hiện bởi ca sĩ Thủy Tiên và sau đó, anh đã cộng tác với cô khi bước vào sự nghiệp ca hát. Anh còn là một cặp đôi ăn ý và thân thiết với ca sĩ Đông Nhi để thực hiện nhiều kế hoạch chung. Vào năm 2010 là thời điểm nam ca sĩ ra mắt album đầu tay: Ba chấm. Với mười bài hát trong Ba chấm, tổng hợp nhiều thể loại âm nhạc, pop, rock, R&B… qua những giai điệu buồn, lãng mạn về tình yêu, về những trải nghiệm của lứa tuổi đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Album Lạc bước trong đêm (2011) có phần chững chạc, sâu sắc hơn Ba Chấm. Chất giọng trầm ấm đã “gây thương nhớ” cho nhiều bạn trẻ. Những bản tình ca của Lạc bước trong đêm đa phần khá tình cảm, nhẹ nhàng nhưng vẫn trẻ trung, mới mẻ không sến, cũ.

Ngoài ra, Noo Phước Thịnh còn “đốn tim” khán giả với nhiều bản hit như: Nỗi nhớ đầy vơi (song ca cùng Hồ Ngọc Hà), Gạt đi nước mắt, Xa em, Chờ ngày mưa tan, Như phút ban đầu, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Đến với nhau là sai hay đúng, Em Sẽ Hạnh Phúc, Thương em là điều anh không thể ngờ, Em đã thương người ta hơn anh… liên tục dẫn top đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Noo Phước Thịnh còn là ca sĩ Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vai trò Đại sứ Thiện chí Du lịch Nhật Bản.

Hào quang showbiz nhiều trả giá

Với quy luật đào thải và tính cạnh tranh khốc liệt trong showbiz, thế nhưng cái tên Noo Phước Thịnh vẫn đảm bảo độ hot mỗi khi xuất hiện hay trong những sản phẩm âm nhạc mới. Dù khi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp và được hàng triệu fan mến mộ nhưng Noo Phước Thịnh vẫn thừa nhận bản thân khá cô đơn sau ánh đèn sân khấu. Anh tâm sự: “Bước chân vào showbiz, đó là một thế giới cực kỳ khác biệt. Bạn được tung hê đấy nhưng chính những người xun xoe với bạn lại lấy đi tất cả của bạn: nụ cười, niềm tin, tình thương. Bạn hạnh phúc đấy nhưng cũng cô đơn đấy. Làm sao bạn biết được điều gì đón chờ mình phía trước? Nếu không lạnh lùng, làm sao bạn vượt qua những cú sốc như trời giáng mà showbiz khắc nghiệt “ban tặng”? Sự lạnh lùng chỉ là bức tường mà tôi tự tạo ra để giữ bản thân mình đứng vững trước những cám dỗ, những “đòn roi” khắc nghiệt không phải để răn đe mà trừng phạt của showbiz thôi”.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, ở tuổi 31, Noo Phước Thịnh là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Anh là nam ca sĩ duy nhất sau Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương và Đông Nhi nhận được giải thưởng Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất trong giải thưởng Mnet Asian Music Awards 2016 (MAMA 2016). Trong năm 2018, Noo Phước Thịnh trở thành ca sĩ đầu tiên của Việt Nam tham dự Hong Kong Asian - Pop Music Festival được tổ chức tại Hồng Kông. Noo Phước Thịnh còn 5 lần nhận giải thưởng Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng và nhận được giải Ca sĩ của năm 2016 với Giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến cùng nhiều giải thưởng cao quý của Làn Sóng Xanh các năm 2012, 2013, 2015, 2017, 2019…

Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, có lúc suýt khuynh gia bại sản vì tai nạn nghề nghiệp liên quan đến kiện tụng bản quyền. Nhưng sau đó Noo đã vượt qua để lấy lại hình ảnh của mình trong nhiều năm chưa hề vướng scandal nào. Cho đến thời điểm này, Noo Phước Thịnh vẫn xứng đáng với ngôi vị “Hoàng tử Ballad Việt” mà các fan hâm mộ dành tặng. Và quan trọng anh đã là một minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của một nghệ sĩ trẻ vươn lên trong làng giải trí, không bằng những chiêu trò rẻ tiền hay vay mượn uy quyền của kẻ khác. Đó cũng là những phẩm chất của người trẻ cần có không chỉ trong lĩnh vực giải trí mà còn trên nhiều lĩnh vực khác trong xã hội, như một bài hát do Noo Phước trình bày:

“Phía trước ánh sáng như thiên đường

Tình yêu ngập tràn sân khấu

Ai đâu hay phía sau ánh đèn

Mình tôi cười với nỗi đau.

Nước mắt yếu đuối không bao giờ

Được rơi trên những cố gắng

Con đường vinh quang ấy còn dài

Và tôi biết tôi chưa khi nào một mình”

(Phía sau thiên đường -

Huỳnh Quốc Huy)

VŨ THANH HOA