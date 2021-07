Trên biển đang có 2 ATNĐ đang hoạt động

Tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cho biết, hiện nay trên vùng biển Đông và gần biển Đông đang hình thành 2 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Theo đó, ngày 6/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 4 giờ ngày 7/7, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do ATNĐ trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 20,5 đến 24,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Do đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết này nên nhiều nơi trên địa bàn tỉnh BR-VT có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo gió giật mạnh.

SONG THƯ