Đình chỉ hoạt động Công ty Nghê Huỳnh vì gây ô nhiễm khu vực cống số 6

Chiều 1/4, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Sở TN-MT về việc ô nhiễm khu vực cống số 6.

Đầm chứa nước trước cống số 6 nhuộm màu đỏ và đang ngày càng lan rộng. Ảnh: MẠNH KHÁ

Trả lời báo chí sau cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN-MT cho biết, UBND tỉnh đã quyết định đình chỉ hoạt động đối với Công ty TNHH Nghê Huỳnh. Thời gian ngừng hoạt động 4 tháng rưỡi.

Ngày 2/4, Sở TN-MT mời 2 đơn vị chuyên môn từ TP. Hồ Chí Minh xuống kiểm tra, khảo sát để có kết quả chính thức về việc nguồn nước đang bị đổi sang màu đỏ trước cống số 6 có phải do DN xả thải hay do hiện tượng tảo. Nếu kết quả là do DN xả thải gây ra thì DN phải bị xử phạt theo quy định.

Trước đó, chiều 31/3, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN-MT) đã chuyển thanh tra Sở đề nghị xử lý vi phạm theo quy định đối với Công ty TNHH Nghê Huỳnh (cơ sở chế biến bột cá tại xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ).

Trung tâm Quan trắc TN-MT đã lấy hai mẫu nước thải vào ngày 24/3 để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm. Một mẫu nước tại họng cống thoát nước mưa của Công ty TNHH Nghê Huỳnh chảy ra mương nước (mương đất) trước khi chảy ra đầm nước trước cống số 6 và một mẫu nước tại hố ga trước cổng công ty (trước khi chảy ra mương nước rồi chảy ra đầm nước trước cống số 6). Ngày 31/3, Chi cục Bảo vệ Môi trường nhận được phiếu kết quả xét nghiệm mẫu nước của công ty Nghê Huỳnh. Qua đối chiếu kết quả phân tích nước thải thủy sản công nghiệp cho thấy, trong tổng số 13 chỉ số xét nghiệm mẫu nước của Công ty TNHH Nghê Huỳnh có 5 chỉ số vượt quy chuẩn từ 5,35-16 lần so với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột B). Cụ thể, 5 chỉ số vượt quy chuẩn gồm: BOD, Amoni, COD, Ni-tơ và T-coliform. Trong đó chỉ số T-coliform vượt hơn 46 lần quy chuẩn cho phép.

Đối với DNTN Đại Quang bị phát hiện hoạt động không phép đã bị cơ quan chức năng dừng toàn bộ hoạt động. Các cơ sở còn lại chưa có kết quả xác định vi phạm xả thải.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo BR-VT chiều 1/4, nước từ trước cống số 6 đã chuyển màu đỏ hơn và bắt đầu lan rộng ra sông Chà Và. Hiện nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) đang rất lo lắng vì nguồn nước từ cống số 6 có khả năng sẽ làm cá chết hàng loạt như các năm trước.

QUANG VŨ