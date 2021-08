Tô thắm hình ảnh đẹp của người lính

“Không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Dưới sự chỉ huy thống nhất của địa phương, với sự phối hợp của các lực lượng khác, quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân, đồng thời uyển chuyển, linh hoạt, tận dụng các biện pháp khác để cung ứng lương thực, thực phẩm với điều kiện tiên quyết là bảo đảm tuyệt đối an toàn”. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, tối 19/8.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng khẳng định, 2 cơ quan này sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh, trong đó có lực lượng y, bác sĩ điều trị; tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân; tham gia bảo vệ an ninh, an toàn, an dân.

Trước hết cần phải khẳng định rằng không phải đến bây giờ, lực lượng quân đội, công an mới tham gia công tác phòng, chống dịch, giúp dân mà việc làm này đã được thực hiện từ rất sớm, ngay từ khi dịch COVID-19 mới xảy ra đầu năm 2020 và xa hơn nữa là trong bất kỳ trường hợp thiên tai, dịch bệnh, các sự cố liên quan đến đời sống, sự an toàn của nhân dân. Những ngày dịch mới xuất hiện ở Trung Quốc, nhiều đơn vị quân đội ở các tỉnh biên giới phía Bắc đã nhường doanh trại, giường chiếu, chăn màn làm nơi ở, cách ly tạm thời cho người dân trở về từ bên kia biên giới, còn cán bộ, chiến sĩ vào rừng cắm trại, mắc võng ngả lưng. Tại BR-VT, các đơn vị quân đội như Trung đoàn Minh Đạm (huyện Long Điền), Trung đoàn 201 (TX. Phú Mỹ)… cũng nhường chỗ làm nơi cách ly công dân từ nước ngoài trở về.

Dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến việc làm, đời sống người dân. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an không chỉ đóng góp tiền lương để hỗ trợ mà còn vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền rồi mua nhu yếu phẩm trao tặng người nghèo khó trong các khu phong tỏa, khu nhà trọ.

Trên mặt trận phòng, chống dịch, các đơn vị quân đội, công an đều bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát người ra vào trên quốc lộ, chốt bảo vệ vùng xanh, chốt phong tỏa; bố trí y, bác sĩ tham gia nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhân dân. Ở TP. Hồ Chí Minh, lực lượng quân đội còn nhận nhiệm vụ đưa người khỏi bệnh COVID-19 về nhà. Khi bệnh nhân xấu số, không qua khỏi, người lính cũng đưa tro cốt họ về tận nhà. Đó chỉ là vài trong số hàng trăm phần việc mà lực lượng quân đội, công an đã và đang làm trong thời gian qua. Hình ảnh người lính cụ Hồ, người chiến sĩ công an nhân dân xuất hiện luôn mang lại cho người dân cảm giác an tâm, an toàn, việc gì khó cũng được giải quyết.

19 tỉnh, thành khu vực phía Nam đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, trong những ngày tới, nhiều địa phương sẽ siết chặt kiểm soát người ra đường. Người dân được yêu cầu “ai ở đâu ở đấy”, khó tránh khỏi tình trạng thiếu hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ giao quân đội làm lực lượng chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân là quyết định rất đúng đắn, kịp thời. Trên mạng, nhiều người bình luận bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng vào quyết sách này của Thủ tướng. Xin trích dẫn một vài bình luận: “Ở chỗ nào khốc liệt nhất, hiểm nguy nhất, gian nan nhất lại thấy quân đội xuất hiện. Bây giờ ở thời điểm người dân nghèo đang gian khổ nhất, lại thấy Thủ tướng giao cho quân đội chủ trì lo cung ứng thực phẩm. Mãi mãi là vẻ đẹp thầm lặng trong lòng dân”, “Quân đội là của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Quân đội lúc nào cũng thầm lặng và họ luôn ở phía sau của nhân dân. Họ là điểm tựa vững chắc cho chúng ta nên mọi người an tâm nhé”.

Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của lực lượng quân đội, công an, không có người dân nào bị thiếu đói, bị bỏ lại phía sau. “Có thực mới vực được đạo”, khi cái bụng no, cái tâm an thì người dân mới có thể đồng lòng “ai ở đâu ở đấy”, góp sức cùng chính quyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Hình ảnh của người lính càng thêm tô thắm trong lòng dân!

NGUYỄN ĐỨC