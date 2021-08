Mở rộng vùng xanh

Bước sang ngày thứ 20, BR-VT thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các kết quả ghi nhận từ 14 ngày giãn cách lần 1 và những ngày vừa qua của đợt giãn cách tiếp theo cho thấy, số liệu về các ca nhiễm dịch bệnh COVID-19, các ca F0, F1, F2 nhìn chung đều có xu hướng giảm, nhiều vùng phong tỏa được dỡ bỏ biện pháp cách ly y tế, vùng xanh được thiết lập và mở rộng.

Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, với các giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền; sự tận tâm, nỗ lực cao độ của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đợt thực hiện Chỉ thị 16 tiếp theo, các địa phương, đơn vị đã và đang tiếp tục, khẩn trương và quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, giữ vững và mở rộng những khu vực an toàn, không có nguy cơ lây nhiễm - vùng xanh được nhiều địa phương chú trọng thực hiện. Để xanh hóa bản đồ COVID-19, nhiệm vụ hàng đầu là giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh để thiết lập vững chắc những vùng an toàn, biến vùng đỏ dần trở thành vùng xanh, tiến hành bảo vệ vững chắc vùng xanh, hình thành các hậu phương chống dịch. Theo đó, các địa phương đang ra sức thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tạo dựng thế trận liên hoàn và tiếp tục các biện pháp truyền thông nhằm tạo sự đồng lòng, chung sức của người dân trong việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Chủ động phối hợp với cơ quan y tế để kịp thời xác định khu vực nguy cơ cao đến rất cao, nhanh chóng khoanh vùng, phong tỏa địa bàn để dập dịch. Đồng thời, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh để kịp thời đưa F0 đi cách ly, điều trị, giảm mức độ nguy cơ dịch bệnh và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Trên cơ sở thực hiện phương châm 4 tại chỗ, bám sát, nắm chắc địa bàn và công tác phòng, chống dịch tại địa phương, dự báo tình hình, đánh giá, phân loại mức độ, nguy cơ đến từng thôn ấp, khu phố và địa bàn dân cư.

Kinh nghiệm từ các địa phương đã trải qua những ngày thực hiện giãn cách cho thấy, việc xây dựng và mở rộng vùng xanh trong phòng, chống dịch được coi là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm từng bước giảm mức độ từ vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ) thành vùng vùng nguy cơ cao (vùng cam), đến vùng nguy cơ (vùng vàng) và tiến tới trở thành địa bàn an toàn - vùng xanh. Tùy vào đặc thù cụ thể, từng địa phương triển khai nhiều cách làm, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để mở rộng vùng xanh, với phương châm củng cố, phát triển ngay từ cơ sở, từ các địa bàn dân cư và từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Và, thực tế qua thời gian thực hiện giãn cách trên địa bàn tỉnh cho thấy, trong mỗi địa phương có dịch, có những khu phố, có những xã, những khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao, nhưng cũng có những vùng liền kề lại có nguy cơ thấp. Do đó, từng người được cách ly tập trung, hay ở trong khu vực phong tỏa cần nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch để tránh xảy ra lây nhiễm chéo. Mỗi người dân cần phát huy tinh thần “mỗi người là một chiến sĩ” trong cuộc chiến phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, tuân thủ nguyên tắc 5K, nhất là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc. Bên cạnh đó, tích cực thực hiện việc chia sẻ những thông tin hữu ích, chính thống về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyệt đối không tin theo những thông tin sai lệch đang lan truyền, đang đồn thổi không đúng về tình hình dịch bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình - dịch bệnh COVID-19, những ngày thực hiện giãn cách xã hội là những ngày phải chịu sự hy sinh các lợi ích, cuộc sống của mỗi người bị đảo lộn, nhịp sống bị chậm lại và phải chịu sự tác động nhiều chiều đến sự phát triển chung của mỗi địa phương, đơn vị. Nhưng nếu mỗi người trong chúng ta chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, vẫn chủ quan, lơ là, không tuân thủ nghiêm quy định về giãn cách, về phòng, chống dịch sẽ rất khó khóa chặt được nguồn lây nhiễm, khó mở rộng được vùng xanh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trong những ngày giãn cách không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi của mỗi người, vì lợi ích của của cộng đồng và vì sự phát triển của địa phương, đất nước.

HOÀNG LÊ