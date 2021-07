Nỗ lực hơn mức bình thường

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại BR-VT là khả năng đi bộ với tốc độ “siêu việt” của ông. Không ít thành viên trong đoàn, muốn theo kịp ông đã phải đi với nỗ lực nhiều hơn mức bình thường.

Vâng, “nỗ lực nhiều hơn mức bình thường”! Đó cũng là điều mà toàn xã hội đang phải cố gắng có được, để vượt lên trước, chặn đà xâm nhập của COVID-19.

Hình ảnh của Phó Thủ tướng, dù chỉ là nét riêng trong phong thái làm việc, nhưng phần nào đó thể hiện tinh thần nhanh nhẹn, gấp gáp của một thành viên quan trọng trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Người đã từng theo sát đại dịch từ những ngày đầu tiên khởi phát và cho đến lúc này, đã là năm thứ 3, với 4 lần đại dịch bùng phát vẫn giữ nguyên tinh thần tân tâm, tận lực, được nhân dân quý trọng.

Phó Thủ tướng không có nhiều thời gian dành cho BR-VT, trong bối cảnh 19 tỉnh thành phía Nam đang căng mình chống dịch. Ông khảo sát hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, kiểm tra nhanh công tác phòng, chống dịch ở địa bàn nóng Long Hải, dự họp trực tuyến giữa Bộ Công an với Công an các địa phương phía Nam tại điểm cầu BR-VT và có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh. Nhưng từng đó cũng cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Chính phủ dành cho BR-VT, một trong số những địa phương đóng góp lớn cho nền kinh tế của cả nước.

Phó Thủ tướng rất hoan nghênh về sự chủ động của BR-VT, cho rằng tỉnh đã đi trước, đón đầu diễn biến dịch bệnh để nhanh chóng dập dịch ở giai đoạn xuất hiện ca nhiễm đầu tiên. “BR-VT là tỉnh cảng biển, dầu khí. Tỉnh cần tập trung bảo vệ các hệ thống này. Nếu một DN bị lây nhiễm, sẽ làm tê liệt hoàn toàn hệ thống vận tải, logitics của Việt Nam”, Phó Thủ tướng gợi ý.

Phó Thủ tướng yêu cầu cao hơn, không chỉ là khống chế dịch bệnh, bảo đảm sự an toàn cho nhân dân BR-VT, mà phải giữ vững BR-VT như vùng hậu phương để chi viện thêm cho các tỉnh, thành phía Nam, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh. "So với các tỉnh, thành xung quanh, BR-VT đang là tỉnh xanh. Do đó, phải giữ vững được vùng xanh, nhanh chóng dập dịch để chi viện cho TP.Hồ Chí Minh", Phó Thủ tướng nói.

Yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho thấy những dự báo của Chính phủ đối với tình hình dịch bệnh ở TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp. BR-VT từ đầu đợt bùng phát dịch bệnh đã phát huy tối đa khả năng phòng vệ tại chỗ với những điều hành quyết liệt. Đến nay tỉnh vẫn giữ được sự kiểm soát.

Cần nói thêm rằng, từ trước đến nay, BR-VT đã chủ động tham gia vào nhiều phần việc chia lửa với cả nước. Từ những ngày đầu dịch bệnh bùng phát, BR-VT đã tổ chức các khu cách ly tập trung với tinh thần trách nhiệm rất cao để đón người từ các nước trở về. Đến nay, các khu cách ly vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhưng hiện nay, trước biến cố vô cùng phức tạp, để giữ vững “vùng xanh”, qua đó có thể tiếp sức cho TP.Hồ Chí Minh như mong muốn của Chính phủ, đòi hỏi BR-VT phải “nỗ lực nhiều hơn mức bình thường”. Đó là sự nỗ lực của toàn dân, nhưng quan trọng nhất, vẫn là sự nỗ lực của những người đứng đầu ở các cấp chính quyền, ở sự tận tâm, tận lực nhưng phải sáng tạo để tìm đúng hướng đi.

Bao giờ cũng vậy, trong hoàn cảnh khó khăn nhất, vai trò của cá nhân lãnh đạo sẽ quyết định hiệu quả thực hiện mục tiêu. Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều những chia sẻ của người dân gửi về đường dây nóng phòng, chống dịch của tỉnh, rất nhiều lời ngợi khen, cảm ơn được dành cho lãnh đạo các cấp chính quyền. “Cảm ơn chính quyền BR-VT đã dốc tâm sức phòng chống COVID-19. Từ chuyện ăn uống, làm việc đến sức khỏe chung của mọi người dân. Xin nhớ ơn và trân trọng”; “Cảm ơn quý vị lãnh đạo đã quyết liệt thực hiện giãn cách xã hội sớm. Chúc sức khỏe và thắng lợi”!... Xin được nhắc lại một số những lời động viên như vậy để thấy rằng, nhân dân đã và đang kỳ vọng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của các cấp chính quyền.

Nhân dân và tình cảm của nhân dân là động lực lớn nhất để chính quyền phải hành động quyết liệt hơn, tỉnh táo hơn,“nỗ lực lớn hơn mức bình thường” vào lúc này!

HOÀNG NAM