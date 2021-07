Nghiêm trị để chống dịch hiệu quả

Phẫn nộ và giận dữ, đó là cảm xúc của nhiều người trước thông tin Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) vi phạm quy định phòng, chống dịch, chém công an xã trọng thương vào ngày 15/7 vừa qua.

Hành vi của thanh niên này cực kỳ hung hãn, manh động. Không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cán bộ trạm kiểm dịch, Bảo chủ động dùng hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ ngay từ đầu. Trong khoảng thời gian di chuyển qua lại giữa 2 xã Hòa Hiệp

(huyện Xuyên Mộc) và Thắng Hải (huyện Hàm Tân) Bảo đã ép xe, chèn ngã 1 công an viên, dùng rựa chém vào đầu 1 công an viên khác làm bể nón bảo hiểm của anh này. Đỉnh điểm của cơn manh động là Bảo từ trong nhà lao ra dùng rựa tấn công loạn xạ vào lực lượng chức năng, làm trọng thương 1 thượng úy công an rồi bỏ trốn.

Điều đáng lên án là người cha của Bảo - thay vì nhắc nhở, khuyên răn thì lại về hùa với con, cầm hung khí thách thức lực lượng chức năng, cố thủ trong nhà.

Qua 4 lần dịch COVID-19 bùng phát ở nước ta, trong khi chính quyền, lực lượng chức năng các địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp để chặn đứng, đẩy lùi dịch bệnh thì không ít người thiếu ý thức lại cố tình làm ngược lại. Ghi nhận tại những địa phương có dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh… cho thấy số đối tượng trì hoãn, bất hợp tác với lực lượng chức năng về phòng, chống dịch không phải ít. Có trường hợp F0 trốn viện đi mua nước ngọt hoặc bắt xe khách về quê; Có trường hợp F1 đánh tráo người đi cách ly tập trung thay cho mình. Nhiều F1 leo rào bỏ trốn khiến cho công tác truy tìm của lực lượng chức năng rất vất vả. Cá biệt có trường hợp nhiều người tụ tập tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly tập trung.

Không chỉ “quậy”, chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng bằng những từ ngữ khó nghe, các đối tượng chống đối còn dùng hung khí tấn công làm bị thương các thành viên chốt kiểm dịch.

“Né chốt kiểm dịch bất thành, 2 thanh niên rút dao găm, dao bầu tấn công cảnh sát”; “Bị phạt 30 tháng tù vì đánh cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19”; “2 đối tượng dùng dao tấn công công an, thông chốt kiểm dịch”; “Thanh niên cầm gạch đá tấn công cảnh sát ở chốt kiểm dịch”… “Tít” của những bài báo xuất bản những ngày gần đây đã nói lên tính chất manh động của những kẻ cố tình chống đối lực lượng chức năng, nhất là các chốt trạm kiểm soát dịch.

Ở ngoài đời, trên các diễn đàn mạng, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước hành vi thiếu ý thức của những người xem thường kỷ cương luật pháp. Hầu hết ý kiến đều cho rằng việc từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây nguy cơ lây lan dịch bệnh là hành vi không thể chấp nhận. Trong thời điểm “dầu sôi lửa bỏng” này, những đối tượng thiếu ý thức, không chấp hành quy định chống dịch, chống đối lực lượng chức năng cần phải nghiêm trị - cần thiết thì khởi tố hình sự, để răn đe những kẻ có ý định tương tự.

Nhiều đối tượng manh động, quá khích đã phải nhận án tù vì tấn công, gây thương tích cho lực lượng phòng chống dịch. Cơ sở để các cơ quan pháp luật viện dẫn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi phạm tội đó là các văn bản hướng dẫn việc xét xử, truy tố được TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao ban hành năm 2020.

19 tỉnh, thành phố phía Nam đang giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả dịch bệnh đang được các địa phương tích cực triển khai. Yêu cầu đặt ra vào lúc này là mỗi cá nhân và cả cộng đồng cần đồng hành với chính quyền, cơ quan chức năng, tuân thủ pháp luật, kỷ cương về phòng chống dịch.

Để phòng, chống dịch hiệu quả, mỗi cá nhân cần nhận thức đúng, đầy đủ về dịch bệnh, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa mà chính quyền và lực lượng năng triển khai.

Những người thiếu ý thức, cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch phải bị nghiêm trị thích đáng nhằm làm gương cho những ai đang buông lỏng trách nhiệm, gieo rắc mầm bệnh khiến cho cả xã hội bất an.

TRƯƠNG TÙNG